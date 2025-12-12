新建物屋頂光電不限縮 跨部加速法制作業

記者吳典叡／臺北報導

對於新建物屋頂設置光電標準擬限縮一事，經濟部能源署今（12）日指出，再生能源發展條例第12條之1公告後，經與內政部多次邀集部會、地方政府、公民團體及光電公協會多次研商並達成共識，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」會銜公文書函，將與內政部攜手合作加速完成法制公告作業。

能源署說，太陽光電推動以屋頂為優先，屋頂光電10月設置達9.7GW，佔整體設置64%；為持續推動屋頂政策，增訂「再生能源發展條例」第12條之1，規範建築物的新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。

能源署表示，再生能源發展條例修正公告後，考量涉及層面較廣須多面向審慎評估，並落實社會溝通接收各方意見；經內政部國土署與經濟部能源署邀集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」進行8次研商會議，並針對適用建築物範圍、一定規模及一定容量等主要項目皆達成共識。

能源署強調，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電的法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程，並為我國能源轉型與零碳建築目標奠定關鍵里程。