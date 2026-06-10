新建物屋頂裝光電將上路安全性遭質疑 能源署：可抗17級陣風、納一體化設計

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經濟部強調，新建物屋頂光電納入一體化設計，可強化建物結構與用電韌性。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕新建物屋頂裝設太陽光電預計8月上路，但外界對安全性仍有諸多疑慮。經濟部能源署今(10)日強調，針對台灣環境及氣候，提升屋頂型光電設置結構標準可抗17級陣風，在建照規劃時須將光電設置列入規劃，並規範每兩年須執行檢驗及維護落實營運管理，同時在建物電力規劃中，必須導入太陽光電對建物的供電機能，藉此強化全棟建物的用電韌性與緊急備援能力，強化結構、維運及用電安全基石。

經濟部能源署說明，針對新建物結構安全在規劃初期，太陽光電已納入一體化設計，興建時可同步預先埋固定件，避免二次施工可能造成破壞屋頂防水層的疑慮。

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另外，考量近年極端氣候常導致極端風場以及台灣位於颱風侵襲路徑上，因此現行光電模組須通過 5400 Pa 的耐風壓測試，即相當於每平方公尺承受約 550 公斤壓力，其耐風壓能力已達超高層建築高樓層的風壓等級，與100公尺以上超高層建築所需考量的風環境相近；另在「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」要求設置光電前應委由專業技師辦理結構安全計算與簽證，確認屋頂承重、固定載重、活載重，以及風力、地震力或其他水平力等影響，確保結構安全。

能源署表示，為提升新建物災防應變及用電韌性，要求太陽光電發電設備電路設計，應於輸配電網未能供電時，與輸配電網隔離後，仍可提供太陽光電電力予建築物使用，透過與緊急備用電源結合，在遭遇電力中斷時，可擁有最基礎的生活與應變能力，可延長強化建物的災防能力，並可結合社區供電設備建立社區微電網。並在後續運維管理上規範每2年結構與電氣定期維護與檢測，確保發電系統的永續運作。

能源署強調，新建物屋頂設置光電政策，不僅是因應國際淨零碳排趨勢，更是提升國內建築物防災韌性與居住品質的重要契機。未來能源署將持續與內政部國土管理署等相關部會緊密合作，從建照審查、施工營運到定期維護，落實全生命週期的安全把關，讓綠能發展與居住安全並行不悖。

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