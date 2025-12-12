即時中心／高睿鴻報導

台灣近年積極推廣綠色能源，試圖讓發電結構更健康、更環保；其中，光電就是「綠色發電」很重要的一環，因此我國也已為「新建物屋頂裝設光電板」一事，至少討論了兩年多。今（2025）年初，內政部終於提出「建築物設太陽光電發電設備標準」草案，但後續卻傳，可能調整其中內容，改為僅限制公有建築、工廠，才需加裝屋頂光電；此舉引發環保人士猛批，質疑光電效益將銳減、根本打假球。對此，經濟部今（12）天也回應了。

有環團評估，若上述草案修正完畢，確立僅公有建築、工廠，才需安裝屋頂光電，光電效益恐大砍，甚至剩下原有效果的1成。對此，經濟部今天趕緊回應，新建物屋頂光電暫時不限縮，之後將繼續與內政部研商、盼跨部會協力，加速完成法制作業。

有關近日新聞報導，新建物「屋頂設置光電標準」擬限縮一事，經濟部能源署今天聲明，《再生能源發展條例》第12條之1公告後，經與內政部多次邀集部會、地方政府、公民團體、以及光電公協會多次研商，已達成共識，並收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」會銜公文書函。之後，將繼續與內政部攜手合作，加速完成法制公告作業。

快新聞／「新建物屋頂裝光電板」該硬性規定嗎？民間激辯不休 經濟部回應了

台灣近年積極推廣綠色能源，試圖讓發電結構更健康、更環保；其中，光電就是「綠色發電」很重要的一環。（示意圖／經濟部提供）

經濟部能源署強調，太陽光電推動，就是以屋頂為優先。屋頂光電10月設置達9.7GW，佔整體設置64%；為持續推動屋頂政策，也增訂《再生能源發展條例》第12條之1，規範建築物新建、增建、改建達一定規模者，除非受光條件不足或其他可免除情形，建造人都應設置「一定裝置容量以上」之太陽光電設備。

能源署表示，《再生能源發展條例》修正公告後，考量涉及層面較廣、須多面向審慎評估，並落實社會溝通接收各方意見；內政部國土署與經濟部能源署，邀集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」進行8次研商會議。

研商會議期間，能源署續指，針對適用建築物範圍（A類、B類、C類、D類、F類、G類及H類建築物）、一定規模（建築面積1000平方公尺以上）及一定容量（每20平方公尺需設置1kW）等主要項目，皆已達成共識。

另，能源署已收到內政部「建築物設太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部，協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電之法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程，並為我國能源轉型與零碳建築目標奠定關鍵里程。

