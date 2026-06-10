新建物屋頂設光電變「血滴子」?能源署回應

▲能源署今（10）日強調，針對台灣環境及氣候，提升屋頂型光電設置結構標準可抗17級陣風，依法，建照規劃時須將光電設置列入規劃，強化建物結構，並規範每2年須執行檢驗及維護落實營運管理。（圖／建商提供）

[NOWNEWS今日新聞] 今年8月起，國內建築物不論新建、改建、整修，只要建築物達300坪以上，屋頂將強制設置太陽能板。許多民眾擔心台灣時常面臨颱風，強制要求建物設置光電板恐飛落成為「血滴子」。能源署今（10）日強調，針對台灣環境及氣候，提升屋頂型光電設置結構標準可抗17級陣風，依法建照規劃時須將光電設置列入規劃，強化建物結構，並規範每2年須執行檢驗及維護。



立法院在2023年5月三讀通過《再生能源發展條例》修正草案，放寬再生能源電廠設置區位，規定新建或改建的建築物達一定規模以上必須裝置屋頂太陽光電；經過逾3年，終於將在今年8月正式上路。

廣告 廣告

光電板吹落變「血滴子」？能源署：屋頂光電可抗17級陣風



但許多民眾擔心屋頂設置光電板，不僅徒增管理委員會後續責任，台灣經常面臨颱風，若光電板吹落可能造成人員損傷，管委會更會有賠償責任。



對此，能源署表示，近年極端氣候常導致極端風場以及台灣位於颱風侵襲路徑上，屋頂型光電設置結構標準可抗17級陣風，因此現行光電模組須通過 5,400 Pa 的耐風壓測試（相當於每平方公尺承受約 550 公斤壓力），其耐風壓能力已達超高層建築高樓層的風壓等級，與100公尺以上超高層建築所需考量的風環境相近。



再加上，《建築法》要求在新建物結構安全在規劃初期，光電已納入一體化設計，興建時可同步預先埋固定件，避免二次施工可能造成破壞屋頂防水層的疑慮，一體化設計更讓結構更加穩固。



此外，「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」要求設置光電前應委由專業技師辦理結構安全計算與簽證，確認屋頂承重、固定載重、活載重，以及風力、地震力或其他水平力等影響，確保結構安全。

防災不怕停電 社區構成微電網



而在用電安全方面，光電發電設備電路設計，應於輸配電網未能供電時，與輸配電網隔離後，仍可提供太陽光電電力予建築物使用，透過與緊急備用電源結合，在遭遇電力中斷時，可擁有最基礎的生活與應變能力，可延長建物強化建物災防能力，並可結合社區供電設備建立社區微電網。並在後續運維管理上規範每2年結構與電氣定期維護與檢測，確保發電系統的永續運作。

能源署強調，新建物屋頂設置光電政策，不僅是因應國際淨零碳排趨勢，更是提升國內建築物防災韌性與居住品質的重要契機。未來能源署將持續與內政部國土管理署等相關部會緊密合作，從建照審查、施工營運到定期維護，落實全生命週期的安全把關。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

大雨解渴更打破謠言！經濟部：烏山頭水庫光電板未影響水質

能源署太陽光電單一窗口出包 官網連結導成人網站 數發部回應了

雲豹能源收購貝萊德在台187MW光電案場 外界估上看百億價值