新建社區奪金點之星 打造長輩樂園

一一四年度社區金點獎頒獎典禮二十三日在台灣戲曲中心舉行，頒發全台在社區照顧關懷據點及長照領域辛苦耕耘、具有傑出貢獻的個人與團體。基隆市由中山區新建社區以扎實的在地服務獲得金點之星團體獎，由衛福部政務次長呂建德頒獎。

新建社區照顧關懷據點位於基隆火車站鐵道旁、國道一號起點高架橋下，從民國九十六年起由一群熱心志工在鐵道旁小角落打造長輩最溫暖的第二個家。社區理事長簡秀月表示，感謝志工陪伴社區度過二十個年頭，把閒置畸零地變成３Ｄ彩繪廊道，讓原本灰暗的街角成為觀光客打卡秘境。來到據點參加活動的長者在國道高架橋下開闢開心農場，用自己的雙手種下健康與希望。

另一個入圍的暖暖碇內社區原本是公路橋下的「蚊子館」，一０五年底在執行長邱玫萍號召下，帶領社區志工挨家挨戶訪視長輩、盤點需求，啟動社區重建。碇內社區是基隆少數提供蔬食的共餐據點，近年運用銀髮人力再現生機，發揮長者專長投入據點服務，長輩不再只是被照顧的對象，而是據點重要的支持夥伴。

社會處長楊玉欣表示，截至今年十一月底全市已布建一０七處社區照顧關懷據點，據點夥伴持續在服務的第一線連結公私資源，規劃創新服務。感謝承辦據點的里辦公室、社區發展協會與民間團體等，配合市府有為老化政策持續推動老幼共學、青銀共創、老老共照，建構完善共生社區，讓基隆成為最有愛的高齡友善城市。