新建苗警政大樓動土迎接智慧時代 內政部長允持續挹注軟硬體資源

▲新建苗栗警政大樓動土迎接智慧時代可望提前在一一七年三月竣工啟用。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府警察局警政大樓新址重建工程昨六日由內政部長劉世芳、縣長鍾東錦偕同中央與地方政要，虔誠焚香祝禱後舉行動土典禮，工期經部長協調廠商後，可望提前在一一七年三月竣工啟用；新建警政大樓結合在地水岸意象，設有大數據及人工智慧整合分析，具提高警察工作效率與精準度的智慧功能，另建置國際認證的鑑識實驗室，將以現代鑑識科學投入犯罪偵查及治安維護。

苗栗縣政府警察局警政大樓新址重建工程因故延宕多年，直至一一四年五月九日獲中央核定興建地下一層地上午層RC建築，總樓地板面積為一萬四千九百七十六平方公尺，總經費十四億零八十四萬元，中央補助十一億四千二百萬元，縣府自籌二億五千八百八十四萬元，將運用科技與人工智慧打造一座智慧警政中心；大樓北側為消防局、南為縣立體育場。工期原定一千一百日曆天、即一一七年九月完工，經內政部長協調後，統包廠商同意提前半年竣工。

動土典禮昨天上午十時舉行，來賓冠蓋雲集，內政部長劉世芳、警政署警政委員黃永志、立委陳超明、邱鎮軍夫人詹美娟、前立委徐志榮、議長李文斌、副議長張淑芬，現任局長李忠萍、前局長周煥興及莊勝雄，地方法院與檢察署首長及各界代表，都到場見證警政建設邁向新里程碑的關鍵一刻。

縣長鍾東錦感謝內政部抓住最後一筆前瞻計畫經費，宛如及時的臨門一腳，讓警政大樓得以順利動土開工，然因樓地板面積不足，尚須興建第二棟大樓，未來不論硬體建設或軟體設備，還希望中央持續挹注資源，也感謝正副議長帶領的議會團隊，支持縣府自籌第二棟大樓所需約五億元經費，讓警察人員擁有舒適辦公環境，有了現代化科技設備，不論維持交通、守護治安或為民服務，均將如虎添翼。治安良好穩定，自會吸引更多優質廠商到苗栗投資，相對也增加就業機會。

鍾東錦再次對日前發生精神病患持刀砍人事件表示難過與遺憾，但肯定衛生局、警察局和社會處相關單位都做了最好的因應措施。對此，內政部長劉世芳亦讚賞警察同仁與縣府團隊，都發揮團隊合作精神，也做了最好的應變處置，消弭社會恐慌。

內政部長劉世芳表示，新建警政大樓經過千轉百折後，終於還是克服萬難順利動土，這項工程中央負擔82％經費，顯示對苗栗警政建設和治安的重視，她引用一項國際評比指出，由於台灣治安良好，在過去十年間一直是外商投資的首選，至於警政大樓後續所需軟硬體設備，內政部將持續挹注資源協助。劉世芳強調，內政部近年來挹注在苗栗公共工程建設約有九億元，有六點五億元用在汙水下水道工程，二億元投入人行道安全設施等，中央與地方一直是合作夥伴。

劉世芳另捎來佳音，指苗栗縣有二十七筆共約十公頃的公共設施用地，解編後可推動公辦都市重劃，未來發展可期，會場立即響起熱烈掌聲表達謝意。鍾東錦回應，縣府會按內政部相關規定依手續辦理。

縣長鍾東錦指出，在警政大樓竣工前，警察局將遷往舊新港國小和客家圓樓作為暫時辦公廳舍，舊址拆除後，著手進行業經教育部核定十二億元經費的總圖書館規畫設計。他強調，縣政工作雖千頭萬緒，但團隊會按部就班、有條不紊一項項做好。