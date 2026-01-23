新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了

記者簡榮良／高雄報導

預計2031年下半年完工，現在慘遭祝融！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死悲劇重演，睡夢中聽見有人喊「失火」，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，所幸無人傷亡。消防弟兄徒步爬上26樓，逐層布水線灌救，過程最為棘手，目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。

一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」。（圖／翻攝畫面）

半夜驚魂！高雄市鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟正在興建中的豪宅建案，深夜0時許，頂樓不明原因竄出火光伴濃煙，遠看就像夜裡「燒一炷香」，畫面相當驚悚。由於起火點位於26樓、高度超過100公尺搶救不易，消防獲報出動29車、82人到場，除了進入工地外也升起雲梯車射水灌救，預防火勢延燒附近住戶。

建案隔壁緊鄰160戶住戶大樓，睡夢中聽見有人大喊「失火」，逃生過程爆炸聲及磁磚掉落聲此起彼落，住戶驚魂未定，就怕香港宏福苑大火168死悲劇重演，紛紛疏散至公園觀望，頂著寒風滿臉寫著無奈，火勢最終在2個小時後撲滅，所幸無人員傷亡。

消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，過程相當棘手，目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。（圖／翻攝自高雄美食地圖臉書）

第二大隊第二中隊中隊長林政寬表示，這起火警困難點在於逐層布水線至26樓，較耗費時間、人力，初步發現燃燒物是雜物跟板模，沒有燒到防護網；工地人員接獲警方通知也一頭霧水，不清楚起火原因，詳細起火原因有待火調科進一步釐清。

據悉，這起預售案豪宅佔地面積614坪，總戶數172戶、樓高30層，預計2031年下半年完工，平均成交價1坪46.15萬元，待售物件僅剩5筆，可見炙手可熱。

目前豪宅蓋到26樓，火燒過的地方鋼筋裸露，難以估算損毀面積。（圖／翻攝畫面）

第二大隊第二中隊中隊長林政寬表示，這起火警困難點在於逐層布水線至26樓，較耗費時間、人力。（圖／翻攝畫面）

