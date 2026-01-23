新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了

記者簡榮良／高雄報導

一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」，購屋族欲哭無淚；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。

豪宅大樓火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」，購屋族欲哭無淚。（圖／翻攝畫面）

高雄市鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟正在興建中的豪宅建案，深夜0時許，頂樓不明原因竄出火光伴濃煙，遠看就像夜裡「燒一炷香」，畫面相當驚悚。由於起火點位於26樓、高度超過100公尺搶救不易，消防獲報出動29車、82人到場，除了進入工地外也升起雲梯車射水灌救，預防火勢延燒附近住戶。

建案隔壁緊鄰160戶住戶大樓，睡夢中聽見有人大喊「失火」，逃生過程爆炸聲及磁磚掉落聲此起彼落，住戶驚魂未定，提到該工地施工已有4、5年，這是第一次發生火警，就怕香港宏福苑大火168死悲劇重演，紛紛疏散至公園觀望，頂著寒風滿臉寫著無奈，火勢最終在2個小時後撲滅，所幸無人員傷亡。

消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，過程相當棘手。（圖／翻攝自高雄美食地圖臉書）

消防局初步研判，疑似施工現場未妥善落實火源管理，遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。

工務局表示，接獲通報後即刻派員會同高雄市土木技師前往現場勘查。經查該工地施工場所未設置足以維護安全及預防火災之相關設備或管理措施，已違反《建築法》第63條規定，爰依同法第89條規定，對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令該工程停工。相關鑑定及改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。（圖／翻攝畫面）

據悉，這起預售案豪宅佔地面積614坪，總戶數172戶、樓高30層，預計2031年下半年完工，平均成交價1坪46.15萬元，待售物件僅剩5筆，可見炙手可熱。

火災消息一出，購屋族崩潰直呼：一覺醒來， 發現自己辛苦存錢買的房子變火炬，一坪快50 萬，連裝潢都想好了，到底要多衰才能買到還沒蓋好就先火燒的房子？覺得人生好像一場大型荒謬劇。

