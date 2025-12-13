新影像技術 精準治三叉神經痛

三叉神經痛是面部疼痛最常見的原因之一，病患主要的抱怨為臉部有如刀割感、爆炸感、灼燒感、針刺感，一天內可能數次到數百次，讓人不勝其擾。然而，治療所需的影像導引技術，常因無法即時看見血管組織，而導致病人在治療後臉部突然腫起。專家指出，目前已有電腦斷層與超音波即時同步化的技術，能清楚地看見穿刺路徑上的血管，減少病患對出血的恐懼。

三總放射診斷部科主任許一智表示，三叉神經痛，可先由抗癲癇藥物穩定三叉神經，如藥物治療效用不佳，則考慮微創治療或手術治療。微創治療與手術治療相比，雖有較小的傷口與病患恢復時間快等優點，但須仰賴影像導引技術的輔助，將細針的針尖送至顱底的神經孔。

許一智說，傳統使用的影像導引技術有兩種，X光線透視導引與電腦斷層導引。由於X光線透視導引與電腦斷層導引這兩種方式，都無法即時看見血管組織，穿刺血管所造成的出血，常常造成病人在治療後臉部突然腫起。

隨著超音波儀器日新月異，中高階的超音波儀器搭載電腦斷層融合軟體已成趨勢。許一智表示，首先在病人頭上黏貼磁導裝置，再針對顱底神經孔做電腦斷層的掃描，將影像傳送到超音波機器中，再把超音波探頭擺到病人臉上，按下同步鍵，就能看到超音波螢幕上出現電腦斷層的影像。

三總整合疼痛治療中心主任徐永吉說，臉骨的遮擋，使得顱底神經孔的超音波定位尤其困難。有了融合電腦斷層影像的即時性超音波後，就能標註想要放置針尖的神經孔洞，同步的超音波影像也會出現標註點，只要將針尖刺入標註點，就可完成治療，避免穿刺血管後造成臉部血腫。