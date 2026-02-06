新影片拍到了！台中榮總2名醫「涉讓廠商代刀」 各100萬交保

台中榮總大樓外觀（翻攝臺中市觀光醫療網- 臺中市政府）

台中榮總先前驚爆有多名醫生，放任沒有醫師執照的醫療器材廠商進入手術室「代刀」，引發疑慮。台中榮總今證實，調查最新留出影片後，確實有2名醫師違法讓廠商執刀，已停止2人業務並送考績會；同時2人也遭檢方向法院聲請羈押，稍早台中地院裁定，2人各100萬元交保。

台中榮總發布新聞稿說明，經調查最新流出的2023年相關拍攝較完整影片，神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁確實有讓廠商進入禁區內動手術，今上午已開會決議停止2人手術業務，並移送考績會，從重懲處。

全案1月爆出後引發民眾擔憂，相關影片流出後更加佐證真實程度，台中地檢署已分他字調查，昨前往楊、鄭2名醫師住處搜索，漏夜複訊後依兆違反《醫師法》向台中地院聲請羈押。

