新影片曝光！中榮證實2醫師讓廠商執行手術 即起停刀

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總日前爆出無照醫材廠商進入手術室爭議，案件已移送地檢署偵辦，沒想到風波未歇，中榮今天發出聲明，看到新流出2023年拍攝比較完整的影片，證實兩名神經外科主任楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，院方今天上午召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分，醫院也會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

中榮表示，少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意，在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衛生局及衛福部的 指導，本院已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

中榮指出，這段時間醫院的同仁承受很大的壓力，本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

