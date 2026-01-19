新影片流出！衛福部介入調查 中榮神外女主任否認「代刀」：廠商是修理器材

中榮神經外科科主任鄭文郁（左起）、楊孟寅醫師、廖致翔醫師被指控由廠商「代刀」。取自台中榮總官網／取自臉書神經外科廖致翔醫師



台中榮總日前爆出疑似有無照醫材商執刀、醫生在旁觀看的爭議，院方調查後交給衛福部的報告指出「廠商並未動刀」。不過近期又有新影片流出，內容與院方說法明顯不符。衛福部長石崇良今天（1／19）表示，將成立專案小組，改由衛福部主導全面調查。另外，被指涉的微創性神經外科科主任鄭文郁再度喊冤，稱廠商只是「修理器材」，並未代刀。

台中榮總院方也召開緊急院部會議，決議3名涉案醫師即日起全面停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職，且神經醫學中心主任即起由業務副院長代理。

台中市衛生局人員上午前往中榮，就影片中顯示疑有醫材商接觸儀器的手術約談鄭文郁，前一次衛生局約談時，鄭文郁和另兩名醫師都否認把手術交由醫材商代刀。

今天衛生局針對影片再展開調查，鄭文郁仍否認讓廠商執刀，強調當時是廠商對器械進行故障排除。

另一名廖姓網紅醫師，更在臉書粉絲頁貼文「一切靜待司法調查，其中關於誣告部分，保留法律追訴權。」

衛生局今天也約詢負責院內調查的副院長李政鴻，李政鴻表示，因案件仍有疑慮，且3名醫師都否認有代刀情形，所以院內的調查還會持續進行。

衛生局表示，依《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

