新影片證實「無照廠商進手術房動刀」 台中榮總2醫師遭聲押

神經外科科主任鄭文郁（左起）、楊孟寅，以及網路上小有名氣、擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔醫師。取自台中榮總官網／取自臉書神經外科廖致翔醫師



台中榮民總醫院3名醫師遭控放任無照醫材廠商執刀，院方剛開始調查否認執刀，稱僅進入開刀房，之後卻流出影片，拍下廠商執刀畫面。衛福部長石崇良認定此案涉及密醫、醫院管理、醫療安全與健保申報等問題，並成立專案小組調查，台中市衛生局也移送檢方調查。今（2/6）傳出重大進展，腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅、微創性神經外科醫師鄭文郁以及陳姓醫材商3人遭聲押。

先前有媒體報導，台中榮總神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁及廖致翔，疑在病患麻醉狀態下，讓未具醫師資格的醫材廠商人員站上手術台操作內視鏡器械，而醫師本人則未穿無菌手術服，在一旁觀看。院方先前完成內部調查後，認定僅有「私自帶廠商進入手術室」情形，查無實際動刀，因此對3人各記申誡一次。

廣告 廣告

不過，隨後又有2023年拍攝的手術影片流出，畫面顯示疑似醫材廠商人員實際站上手術台操作器械，與院方先前「未動刀」的調查結論出現明顯落差。對此，台中榮總於1月18日緊急召開院部會議，作出4項處置決議，包括即日起暫停3名涉案醫師的手術業務，其中2名科主任免兼主管職務，神經醫學中心主任則改由業務副院長代理，靜待外部調查結果。

衛福部長石崇良也表示，該案涉及密醫、醫院管理疏失及健保虛報等層面，將由衛福部主導成立專案小組，全面釐清責任歸屬。台中市衛生局同步展開行政調查，並就影片內容再度約談涉案醫師，鄭文郁等人則持續否認讓廠商執刀，強調對方僅是進行器械故障排除。

台中地檢署已依《醫師法》分「他」字案偵辦，並由檢察官林芳瑜承辦。據了解，中檢近日同步搜索台中榮總及相關醫師住處，並於深夜依違反醫師法，向台中地方法院聲請羈押醫師楊孟寅、鄭文郁，以及一名陳姓醫材廠商。台中地院已於昨日深夜、今日上午陸續開庭，結果待定。

台中榮總也證實，主治醫師廖致翔則因遭檢舉違反手術室門禁管制作業指導書，院方已完成調查，並移送考績會審議。

台中市衛生局指出，若查證屬實，無照行醫的密醫最重可處5年有期徒刑，醫療機構情節重大者，最嚴重可廢止開業執照；而放任密醫執刀的醫師，除可處罰鍰外，也可能面臨廢止醫師證書的最重處分。

台中榮總聲明：

一、昨天(2/5)本院看到新流出112年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅醫師及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術。今天(2/6)早上八點本院召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

二、少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衞生局及衞福部的指導，本院已加強手術室管理的 SOP 及建立即時通報系統並保護吹哨者。

三、這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力。本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

13:39出稿 13:5９更新（台中榮總聲明)

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」