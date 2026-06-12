新循環標誌亮相 彭啓明：源頭減量、永續變標配

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）環境部與國際扶輪35 22地區舉辦「Green Gather綠集」循環商品展，今天在松山文創園區開幕，環境部長彭啓明介紹全新的循環標誌，他說，減少垃圾應從源頭減量，讓永續變成標配。

彭啓明說，「資源循環推動法」已在6月2日通過，這是台灣廢棄物治理的重要轉折，台灣是個進步的國家，卻長期存在裸露垃圾山與末端處理不足的問題，單靠焚化設施無法徹底解決，必須從源頭設計與減量著手，透過制度改革改善整體循環體系。

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彭啓明說，即將通過的「廢棄物清理法修正案」，會提高亂丟、亂倒、亂挖等違規行為的罰則，並納入股東連帶責任，以一次性處理過去累積與未來可能發生的環境問題。

彭啓明現場公布新的「循環標誌」，他說這是參考國際作法，作為辨識循環材料與循環產品的重要標示，目的是讓各循環材料比例與產品特性有明確呈現。

彭啓明說，新的「循環標誌」推動方向包含三項核心概念，分別是材料創新、設計階段導入專業輔導，及讓產品具備市場接受度與永續價值。

彭啓明說，循環不應停留在展示或理念層次，所做的東西變成叫好不叫座，應讓永續產品的價位和價值都能被市場接受，讓永續變成產品的標配，叫好又叫座。

彭啓明稱讚扶輪社將環境保護列為7大重點領域工作，且理念與循環經濟高度契合。彭啓明分享自身曾受扶輪獎學金支持並加入扶輪社的經歷，並說扶輪社長期投入公益、氣候行動與社會改變，與政府推動永續政策的方向一致，也盼透過扶輪社的國際網絡，可協助推廣台灣的循環材料、永續產品與相關產業能量，進一步把台灣的循環經濟成果帶向國際。

環境部資源循環署說，「Green Gather綠集」循環商品展開放一般民眾免費參觀，展出涵蓋4大主題特色的「台灣綠色好物」，共有27家廠商提供56件具備國際競爭力的在地好物。

現場展品包括：將全台每年80萬噸鳳梨葉廢棄物翻身時尚配件的「鳳梨葉纖維織品」、內裝可分解托盤的「吉品養生綠意禮盒」、運用海洋回收寶特瓶再生傘布回收輪胎碳黑製傘頭的「環保循環再生傘」、用回收咖啡渣升級再造的環保祭拜香。（編輯：張銘坤）1150612