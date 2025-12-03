新德里冬季空汙惡化 3年逾20萬人因急性呼吸道疾病就醫

政府數據顯示，2022年至2024年間，新德里6家公立醫院收治超過20萬例急性呼吸道疾病病例，凸顯了空氣污染對健康的影響。

德里擁有約3,000萬人口，其龐大的都會區經常被列為全球污染最嚴重的都市。

印度衛生部今天(3日)向國會表示，空氣污染是引發呼吸道疾病的因素之一。

衛生部副部長賈達夫(Prataprao Jadhav)在一份書面答覆中表示：「分析表明，污染水平上升，與急診室就診人數的增加相關。」

在3年間，超過3萬名呼吸系統疾病患者需要住院治療。

廣告 廣告

德里每年冬天都會被刺鼻的霧霾籠罩。寒冷的空氣導致污染物滯留於接近地面處，再與焚燒農作物、工廠和車輛排放氣體混合而成致命污染物質。

可致癌且小到足以進入血液的PM2.5微粒濃度，有時會飆升至聯合國每日健康限值的60倍。

「刺胳針全球健康」(The Lancet Planetary Health)去年刊出的一項研究估計，2009年至2019年間，印度有380萬人死於空氣污染。

聯合國兒童基金會(UNICEF)警告說，空氣污染會增加兒童急性呼吸道感染的風險。

然而，印度衛生部補充說，不能將住院人數完全歸咎於空氣污染。該部表示：「空氣污染對健康的影響是多重因素共同作用的結果，包括飲食習慣、職業習慣、社會經濟地位、個人病史、免疫力與遺傳等。」