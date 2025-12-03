新德里冬季空汙惡化 3年逾20萬人因急性呼吸道疾病就醫
政府數據顯示，2022年至2024年間，新德里6家公立醫院收治超過20萬例急性呼吸道疾病病例，凸顯了空氣污染對健康的影響。
德里擁有約3,000萬人口，其龐大的都會區經常被列為全球污染最嚴重的都市。
印度衛生部今天(3日)向國會表示，空氣污染是引發呼吸道疾病的因素之一。
衛生部副部長賈達夫(Prataprao Jadhav)在一份書面答覆中表示：「分析表明，污染水平上升，與急診室就診人數的增加相關。」
在3年間，超過3萬名呼吸系統疾病患者需要住院治療。
德里每年冬天都會被刺鼻的霧霾籠罩。寒冷的空氣導致污染物滯留於接近地面處，再與焚燒農作物、工廠和車輛排放氣體混合而成致命污染物質。
可致癌且小到足以進入血液的PM2.5微粒濃度，有時會飆升至聯合國每日健康限值的60倍。
「刺胳針全球健康」(The Lancet Planetary Health)去年刊出的一項研究估計，2009年至2019年間，印度有380萬人死於空氣污染。
聯合國兒童基金會(UNICEF)警告說，空氣污染會增加兒童急性呼吸道感染的風險。
然而，印度衛生部補充說，不能將住院人數完全歸咎於空氣污染。該部表示：「空氣污染對健康的影響是多重因素共同作用的結果，包括飲食習慣、職業習慣、社會經濟地位、個人病史、免疫力與遺傳等。」
其他人也在看
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 4
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 5
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 3
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（3）日表示，受到東北季風增強及華南中層水氣通過影響，中部以北及宜花地區白 […]引新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
明天天氣清晨低溫探15℃ 周五起漸回暖至周末但早晚仍涼
中央氣象署表示，今晚至明晨冷空氣最強，各地平地低溫約攝氏15至18度，局部空曠地區會再低1、2度，明天白天北部高溫約19至21度，整天偏涼冷，中南部約24、25度；周五（5日）起氣溫逐日回升至周末，但早晚偏涼，要留意日夜溫差。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 7
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」
【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲 低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪
中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話