新心相挺 溫暖傳愛－2025大新營嘉年華熱鬧開幕

南市副秘書長殷世熙、經發局長張婷媛、新營區長陳宏田、議員及里長聯合為大新營嘉年華活動揭幕，歡迎大家來吃美食買好物，體驗新營風采。（記者李嘉祥攝）

「新心相挺溫暖傳愛二零二五大新營嘉年華」八日於臺南市新營民權路熱鬧登場，今年共有一百五十家廠商參展，並推出「Small Park市集」、親子手作等主題活動；副秘書長殷世熙、經濟發展局長張婷媛、新營區長陳宏田，市議員蔡育輝及立委、議員服務團隊與里長為一連二天的精彩活動揭幕，歡迎大家來體驗新營風采。

今年大新營嘉年華委由新營美食地圖、絆伴市集及姑爺社區發展協會攜手打造專屬主場「Small Park帕克市集」，邀集卅六家在地攤商參與，結合臺南市府城文化觀光產業協會、臺南市文化觀光伴手禮產業發展協會及新營區農會等三大團隊，總計一百一十四家廠商聯合展出；現場除精彩市集，還有街頭藝人與民眾近距離互動，讓大家能邊逛市集看表演、邊品味在地美食、選購特色伴手禮，享受熱鬧又有趣的週末時光。

南瀛親子館規劃四場手作課程，採現場報名制，完成任一課程即可獲得摸彩券一張，邀大小朋友一同動手做、開心抽好禮；殷世熙副秘書長歡迎全國民眾週末假日到新營走逛、品嚐美食買好物，以行動支持在地商家。

張婷媛局長說，於活動現場消費可同步參加「臺南購物節」月月抽活動，今年現金獎全面升級，月月抽八萬元，壓軸再抽現金八十八萬元，只要登錄發票，每累積消費滿五十元即可獲得抽獎序號，消費越多，中獎機會越大，歡迎來抽百萬名車、家電、露營設備與飯店住宿券等好禮。

陳宏田區長指出，今年大新營嘉年華除豐富多樣攤位，也舉辦「公益競標·愛心義賣」，參展廠商秉持取之社會用之於社會精神捐出上百件商品義賣，當天拍賣所得全數捐贈給華山基金會與創世基金會，協助受丹娜絲風災影響的家庭重建家園、重拾生活，歡迎民眾踴躍參與，透過嘉年華會將熱鬧慶典化為傳遞愛心與希望的公益行動，為災民加油、為社會注入更多溫暖。

陳宏田區長強調，新營糖鐵自行車道也同步推出「SayYa@新營糖鐵」行銷活動，任選二處指定景點與活動海報合影並上傳臉書標註「大新營嘉年華」，即可兌換摸彩券，歡迎全國民眾把握機會來新營搶好康，體驗最道地嘉年華熱情。