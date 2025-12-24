新悅酒店攜企業推悅願同行

嘉義市新悅花園酒店長期關注教育與社會議題，持續透過多元形式投入公益行動。今年以「教育陪伴」為核心，攜手大醫生技股份有限公司、果然茶香觀光園區、奮起福米餅、宥森文化有限公司、三光米公司等企業夥伴，共同響應「悅願同行」生命教育永續公益行動，將企業關懷實際帶進教育現場，陪伴孩子走向更長遠的未來。

「悅願同行」以「用陪伴累積永續，與孩子並肩同行」為核心精神，聚焦生命教育與青少年成長歷程中，容易被忽略的心理與情感需求。本次行動結合校園教育現場的實務經驗，並以國定古蹟嘉義舊監獄作為學習場域，透過場域本身所承載的歷史意義，引導孩子思考界線、選擇與責任的關係，將企業的支持轉化為能夠實際落地的陪伴行動。透過陪伴與引導，行動期望協助孩子在成長過程中建立正向價值觀、強化自我認同，讓支持不僅停留在一次性的付出，而是能隨時間逐步累積、持續發酵的影響力。

劉映雪執行董事表示，新悅長期關注孩子在成長歷程中的認知發展與價值建立。從打造親子童趣主題房型、規劃友善的住宿空間，到以館內吉祥物為主角推出《新悅熊家族森林探險任務書》，始終希望透過貼近生活的方式，陪伴孩子在探索世界的過程中，逐步建立正向認知與自信。也正因如此，在追求企業永續發展的同時，持續思考如何將企業影響力回饋社會。