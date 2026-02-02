新悦花園酒店推「新年大禮包」 吃喝玩樂一次滿足

（記者黃信峯／嘉義報導）喜迎金馬年，新悦花園酒店以「吃喝玩樂通通包」的概念，推出新年住宿大禮包「新悦金馬包」，將旅宿、餐飲、體驗與歡樂一次整合，為旅人獻上滿載祝福的新年旅行提案，寓意「馭見幸福，帶走新悦一整包的新年旅行祝福」，「新悦金馬包」提供兩種方案選擇，一泊一食方案3180元/套，價格親切、輕鬆入手；一泊二食方案4780元/套，讓旅人依需求彈性選擇，享受更完整的假期體驗。

「新悦金馬包」內容豐富，包含平日精緻雙人房住宿券一張，讓旅人在舒適靜謐的空間中放慢步調、好好休息，一泊二食專案，再加贈嘉義在地風味單人套餐二份，以及新悦星巴克美式咖啡二杯，為旅程注入溫暖能量，同時結合在地特色與親子體驗，內含「大醫生技體驗券」及「金興娃娃優惠折價券」，更重要的是，再附上一本由嘉義市政府出版的旅遊指南《嘉市潮選店2.0》1本，不論是情侶、親子或好友出遊，都能輕鬆規劃一趟兼具放鬆與樂趣的嘉義新年小旅行。

新悦花園酒店表示，嘉義擁有許多值得細細品味的城市角落與私房景點，希望透過「新悦金馬包」，將旅程中最重要的幸福元素一次打包，讓旅人不只入住嘉義一晚，而是能帶走一整份屬於新年的美好回憶與祝福，將旅行的感動帶回家，為新的一年開啟充滿幸福與好運的序章。

