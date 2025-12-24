新悦花園酒店「悦願同行」 實踐生命教育永續公益

新悦花園酒店串聯企業力量，以教育陪伴實踐生命教育永續公益行動。(圖／新悦花園提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義報導】長期關注教育與社會議題的新悦花園酒店24日舉辦「悦願同行」企業共好 × 生命教育永續行動記者會，今年以「教育陪伴」為核心，攜手大醫生技股份有限公司、果然茶香觀光園區、奮起福米餅、宥森文化有限公司、三光米股份有限公司等企業夥伴，將企業關懷實際帶入教育現場，陪伴孩子在成長關鍵階段中建立正向價值，走向更長遠的未來。

學生分享於嘉義舊監獄參與校園教育實務的心得與體驗。(圖／新悦花園提供)

「悦願同行」以「用陪伴累積永續，與孩子並肩同行」為行動核心，聚焦生命教育與青少年成長歷程中，常被忽略的心理與情感需求。此次行動結合校園教育實務，選擇國定古蹟嘉義舊監獄作為學習場域，透過具歷史意義的空間，引導孩子思考界線、選擇與責任之間的關係，將企業支持轉化為可實際落地的陪伴與引導，協助孩子在成長過程中建立自我認同與正向人生觀。

▲執行董事劉映雪(左1)頒贈捐贈支票給嘉義縣鹿草國中，鹿草鄉長嚴珮瑜也到場響應(右1) 。(圖／新悦花園提供)

新悦花園酒店執行董事劉映雪表示，新悦作為以親子客群為核心的飯店品牌，長期關注孩子在成長過程中的認知發展與價值建立。無論是打造親子童趣主題房型、規劃友善住宿空間，或以館內吉祥物為主角推出《新悦熊家族森林探險任務書》，皆希望透過貼近生活的方式，陪伴孩子在探索世界的同時，逐步培養自信與正向思維。也因此，新悦在追求企業永續發展的同時，持續思考如何將影響力回饋社會，特別是在教育與陪伴層面，為孩子提供被理解、被支持的力量。

感謝博愛國民小學管樂藝術才藝班開場演出，新悦花園酒店執行董事劉映雪(左1)頒予感謝狀，由博愛國小學生會會長代表受贈。(圖／新悦花園提供)

此次「悦願同行」生命教育永續公益行動，透過企業之間的跨界合作，讓不同產業夥伴以各自專長共同參與，相關教育行動則由田野學校協力執行，協助將理念轉化為具體可實踐的學習體驗。參與企業夥伴一致認為，真正的永續不僅來自制度或環境建構，更源於人與人之間長期且穩定的關係累積，唯有陪伴得以延續，影響力才能持續發酵。

新悦花園酒店表示，未來將持續串聯更多資源與企業夥伴，深化企業在社會面向的投入，讓陪伴不缺席、讓改變走得更遠，以實際行動支持教育公益，為孩子打造更多被理解、被支持的成長機會。