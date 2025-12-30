新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期卻過了怎辦？住保會：1周內快做「這動作」
宜蘭周六（12/27）深夜11時05分發生芮氏規模7地震，全台超有感，若是砸了畢生積蓄買進的房子，出現毀損該怎辦？住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房屋若仍在保固期，並確定是建商施工瑕疵，可以要求建商修復或索賠。
「若是過了保固期，屋主可向建商主張『瑕疵擔保』，這必須透過律師。」
吳翃毅說，有些屋主怕麻煩而不處理，「不這麼做就等於是放棄自己的權力，此時要越快主張越好，最好一周內趕快做。」
他指出，發生大地震後，屋主要做2件事：
1.觀察牆面，有沒有出現裂縫。牆面若出現裂紋，或油漆有裂縫，就真的傷筋動骨，代表結構已經耐不住地震的扭力。
2.是否漏水。如果家中的牆壁、浴室等有漏水，就代表水管破裂。漏水，可以從水費發現，如果水費突然爆增，就代表水管受損。
建商提供保固1~15年不等
依照現有法規及定型化契約，建商對房子有一定的保固範圍及年限。一是結構體，包括：基礎、樑、柱、樓板、承重牆等關鍵結構，有15年的保固。
二是防水，如屋頂、外牆、浴廁、窗框等，保固1~5年；固定建材及設備，像是門窗、地磚、牆面等，保固1~2年。
同時，民法也有5年「瑕疵擔保」，也就是說在買賣房屋時，賣方應負擔「物之瑕疵擔保責任」，向買方擔保房屋不會滅失或減少價值。因此，賣方必須擔保房屋是「完整」且「沒有瑕疵」的進行交付。
買方依規定通知賣方後「 6 個月內」提起訴訟，以確保權利不因時效而消滅。
可主張瑕疵擔保 要找律師
吳翃毅表示，當發現新屋在地震後滲透水，可要求建商限期改善，或是提供補償。實務上，當過了保固期，建商會很努力的甩鍋，最後就變成樓上、樓下的糾紛。
「若是過了保固期，屋主可以向建商主張『瑕疵擔保』，然而這必須透過律師。」他表示，有些屋主怕麻煩而不處理，「不這麼做就等於是放棄自己的權力，此時要越快主張越好，最好一周內趕快做。」
地震後最常發生的漏水是在浴室，包括熱水、冷水接頭因地震導致裂縫；浴缸排水出現問題等，「很少用浴缸的人，地震過後要趕快使用看看。」
▲地震後要觀察家中管線是否漏水。圖／shutterstock
漏水太複雜 可找住保會
有些房屋的漏水太複雜，吳翃毅說，此時要透過專業鑑定，「最好找住保會，我們會初勘、再來會帶儀器到屋主家中檢查，並協助調解。」
另外，地震過後也要注意，外牆有無磁磚剝落等問題，若有一定要趕快修繕，同樣的，若是過了保固期，也可以向建商請求「瑕疵擔保」。
他指出，在1999年發生921大地震後，政府對建築法規的要求比較嚴格，尤其是對耐震的要求，較少建案會出現嚴重問題。倘若購入的新成屋真的發現牆面及水管有瑕疵，要盡早通知建商處理。
更多今周刊文章
曹西平猝逝先以「無名屍流程」處理、乾兒子求曹家血緣授權後事，她出面有轉圜！不認遺體還能照領遺產？
曹西平驚傳驟逝！享壽66歲…生前因父親後事鬧翻親兄弟「遺產絕不讓曹家人碰」，特留分難讓他如願？
以色列承認索馬利蘭獨立，對台灣是重要訊號？矢板明夫：國際紅線正被跨越，台灣被承認可能性提高
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 74
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 40
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 548
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 30
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 5 小時前 ・ 105
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 14