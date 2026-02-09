新成屋機能大躍進：中島多功能檯面 × 臥榻式客房坪效極大化，把日常安放在光影裡！

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 諾禾空間設計 上碩室內裝修

小編帶你看好宅

位於桃園的 36 坪新成屋，設計師以現代風為基調，為兩大兩小的家庭構築出一座靜謐的城市森林。本案以自然光影與物質紋理為核心設計語彙，當陽光映照於室內，木質的溫潤與塗料的細膩隨光陰流轉，交織出動人的生活層次。設計師透過秩序性的線性語序，讓空間如森林中的樹木般互不干擾卻井然有序，使居住者的感官隨光影游移，在呼吸與步伐的回聲中，感受生活被細細安放的寧靜。



步入室內，沉穩的木皮材質包覆了天花樑柱與整面收納牆，地板選用深色磁磚呼應整體木質調，在視覺上劃分出獨立的落塵區；玄關櫃體採用複合式設計，巧妙融合收納與展示機能，底部加入細緻的木格柵元素，在深色系的立面中堆疊出豐富的律動感。轉向餐廚空間，一字型廚房前方配置了深色人造石中島，不僅緩解了「開門見灶」的風水疑慮，更提供了一處多功能的整理檯面。餐廳區則是大膽地將木皮鋪陳的結構柱與深色石材餐桌相連，懸掛其上的 Seeddesign 喜的燈飾，以極簡的線條點亮了空間的雋永品味。客廳區域展現了現代簡約主義的精髓，設計師刻意簡化立面線條，以放大採光面帶來的通透感；電視牆與沙發背牆均選用特殊塗料鋪飾，在自然光的映照下，牆面呈現出細膩且具手感的手刷紋理，為極簡空間注入溫度。公共區域的立面延續了深色木皮的鋪設，並將房門隱藏於牆面之中，降低了視覺上的截斷感；牆面更貼心地加裝掛畫軌道，讓屋主能隨心情自由妝點居家氛圍。這種化繁為簡的設計手法，讓居住者的思緒得以隨影游移，回歸最純粹的居家律動。



推開隱藏於餐廳牆面後的門片，進入的是結合書房與客房功能的多功空間。此區充分發揮了系統板材的靈活性，設計師量身訂製了大尺度的書桌並無縫銜接臥榻式床架，活化了每一吋坪效。書桌上方配置複合式櫃體滿足收納，床尾則選用玻璃作為衣櫃門片，透過視覺反射降低空間壓迫感，同時保有收納機能。牆面下方延續了公領域的灰色特殊塗料腰牆，與深色木質相互襯托，維持了全室一貫的沉穩內斂風格，為賓客或工作時光提供最安穩的庇護。

小編的最愛

主臥室延續了公領域的設計美學，將木皮與特殊塗料進行完美的比例配置。床尾立面以木皮鋪序，巧妙地將電視牆與收納機能整合於一體。為了極大化採光優勢，窗邊規劃了大理石台度，並在左側巧妙安排鏡面，打造出一處日光梳妝區。床頭牆面則大玩材質拼接，利用特殊塗料的粗獷感與木皮腰牆的溫潤形成對比。床頭兩側採用的不對稱燈飾設計，一側配置懸吊燈、另一側則為精緻小壁燈，搭配單向層板設計的床頭櫃，在簡潔的立面中創造出設計層次，讓主臥空間在靜謐中不失現代藝術感。

諾禾空間設計 上碩室內裝修／張家翰、謝崇孝

地址：台北市大安區復興南路二段210巷11號1樓

電話：02-27555585

Email：noir.espace@msa.hinet.net

網站：http://www.noir.tw

