新成屋沒裝修真的會後悔!5 QA 告訴你新成屋為什麼要裝修、交屋前多久要找室內設計師

由於管線與基本隔間已完成，許多人會認為新成屋可以直接入住，不一定需要裝修。但實際入住後才發現，沒有事先規劃的新成屋，在收納、動線與生活便利性上，往往比想像中更容易留下遺憾。今天就邀請擁有多年新成屋設計經驗的至文室內裝修設計 毛至文總監，來跟我們分享新成屋到底要不要裝修？交屋前多久找室內設計師比較合適？新成屋裝修裝修流程又該從哪裡開始，才能避免入住後才後悔？



Q1. 新成屋要不要裝修？不裝修可以直接住嗎？

至文室內裝修設計 毛總監分享新成屋的隔間與管線多半已規劃完成，從居住條件來看，不裝修直接入住確實沒有問題。但許多屋主入住後才發現，新成屋建商提供的標準配置往往只滿足基本需求，未必貼合每個家庭的生活習慣。像是收納空間是否足夠、插座位置是否順手、動線是否符合日常使用情境等，這些細節在看屋時不一定明顯，卻會在入住後影響生活品質。因此新成屋裝修的重點，並不只是能不能住，而是住起來舒不舒服，有沒有真正適合自己。

Q2. 新成屋沒裝修直接入住哪些問題最常見？

新成屋沒裝修直接入住，最常見的問題，可以分為「收納空間不足」、「插座不足或位置不佳」、「樑柱、管線鮮明」與「風格協調度低」等。



1️⃣收納空間不足:市售成品櫃雖選擇多元，但制式規格往往難以精準對應個人需求。例如，櫃體高度過高導致拿取困難，或深度不足使大型廚具難以歸位；對於特殊物件，更是難提供契合的存放空間。此外家具與樑柱間的畸零縫隙，不僅破壞了空間的視覺整體性，高度不足留下的頂部空間，更容易淪為難以清理的積灰死角。毛總監分享，專業設計師在規劃收納機能時，會先觀察屋主生活習慣，並針對需收納物品訂製櫃體，讓每件物品得以被妥善收納，最後再以獨到的美學包覆收納機能，收納隱於無形，好收又好看。



2️⃣插座不足或位置不佳:插座是決定居家機能微小卻關鍵的環節。 建商原始配置多半不敷日常使用，除了數量上的限制，更難以應對特殊電壓家電的配置需求，日後生活離不開延長線與電壓轉換，不僅不美觀、不方便，還存在安全疑慮。專業室內設計師在規劃時，同樣會針對屋主需求調整插座數量、電壓與位置，完善像床頭邊、梳妝台、中島吧台等空間的用電需求，若有使用進口家電，也能在初期調整電壓，讓生活更便利，也減少延長線老舊所導致電線走火的疑慮。



3️⃣樑柱、管線鮮明: 結構樑柱雖是建築穩固的必要存在，卻也容易在視覺上造成空間壓縮。若是樑柱落於床頭，還會產生樑壓床疑慮。透過專業的室內設計，雖無法讓樑柱消失，卻能運用弧形、斜面等元素修飾手法弱化存在感。而冷氣與各類管線也能藉由室內設計完美隱藏，不僅視覺更顯精緻清爽，亦能有效避免視覺斷點，達到放大空間感的成效。



4️⃣風格協調度低:新成屋交屋時多半配有建商提供的地板、廚具、衛浴等設備。但當家中的硬裝是建商預設的色調，而軟裝又是各別採買時，很容易出現色系不一、比例失調的問題。缺乏系統性的設計規劃，會讓空間缺乏一致性與層次感。雖然不影響日常居住，但可能會少了一點氛圍感與儀式感。毛總監分享室內設計師除了能夠透過硬裝為居家空間奠定基礎外，還能協助挑選適合的家具，那些你沒有想到的，室內設計師都能幫你想到。

Q3. 新成屋裝修流程步驟？

新成屋裝修流程步驟每間設計公司皆不同，以至文室內裝修設計為例，可以分為以下10個流程步驟。



Step 1.電話諮詢：聊聊你對家的想像

Step 2.現場丈量、討論建商平面圖：捕捉空間數據

Step 3.平面配置：到工作室討論空間配置

Step 4.初步估價：確認初步預算估價

Step 5.設計合約：簽訂設計合約

Step 6.圖面細修：完善所有生活小細節

Step 7.建材挑選：決定家的色調與觸感

Step 8.工程預算：透明報價，確認工程內容

Step 9.工程合約：簽署合約，安心開工

Step 10.開工與驗收：專業監工，開心完工入住，完工驗收後保固一年



至文室內裝修設計深刻理解屋主生活忙碌，會將需要討論的精華濃縮，減少往返奔波的機率，讓裝修對屋主而言不再是一連串的壓力，而是將藍圖變為現實的快樂過程。

Q4. 新成屋裝修在交屋前多久要找設計師？

新成屋裝修開工準備繁瑣，尋找室內設計師的時機太早或太晚都不好。至文室內裝修設計建議，新成屋裝修最好於交屋前2-3個月就開始與室內設計師接洽。預留充裕的時間進行深度溝通、圖面設計與材料挑選，確保交屋後即可無縫接軌進場施工，也比較不會影響入住時間。

Q5. 新成屋裝修哪些細節容易被忽略？

1️⃣櫃體尺寸: 收納櫃並不是越多越好，櫃體尺寸其實會直接影響日常收納的便利性。櫃體如果太高、太深，取物、置物都不方便；太淺又容易放不下物品。尺寸規劃不對，不只不好用，還可能壓縮走道空間，讓生活動線變得受阻。毛總監建議，櫃體尺寸應依照使用者的身高、年齡，以及收納物品的種類與尺寸來訂製。



2️⃣插座電壓: 新成屋建商原始配置的插座數量大多不足，位置也不一定符合實際使用需求，常常會發生家具入住後，插座被家具遮擋的情況。且建商所配的電壓多為110V，若有使用進口家電或高功率家電的需求，後續使用上就會比較麻煩。毛總監建議，在裝修規劃時應先回想過往的生活場景，再依照實際需求來配置插座位置；廚房若有使用進口家電的需求，則請設計師事先規劃220V插座。這樣不僅能避免大量使用延長線影響美觀，也能大幅提升使用的安全性。



3️⃣ 燈光: 燈光是營造居家氛圍的一大關鍵，太亮容易讓人覺得刺眼，太暗則會影響空間辨識度與眼睛健康，光線過於直白也會讓整體感覺偏生硬。毛總監建議，燈光設計可以採用多層次照明，透過不同燈具的層層搭配，讓光線能隨著空間機能調整。柔和、有層次的光影不僅能提升整體氛圍感，也能減輕眼睛的負擔，讓居住起來更舒適。

