新成屋沒裝修真的會後悔!5 QA 告訴你新成屋為什麼要裝修、交屋前多久要找室內設計師
編輯 JessieChang |圖片提供 至文室內裝修設計
由於管線與基本隔間已完成，許多人會認為新成屋可以直接入住，不一定需要裝修。但實際入住後才發現，沒有事先規劃的新成屋，在收納、動線與生活便利性上，往往比想像中更容易留下遺憾。今天就邀請擁有多年新成屋設計經驗的至文室內裝修設計 毛至文總監，來跟我們分享新成屋到底要不要裝修？交屋前多久找室內設計師比較合適？新成屋裝修裝修流程又該從哪裡開始，才能避免入住後才後悔？
Q1. 新成屋要不要裝修？不裝修可以直接住嗎？
至文室內裝修設計 毛總監分享新成屋的隔間與管線多半已規劃完成，從居住條件來看，不裝修直接入住確實沒有問題。但許多屋主入住後才發現，新成屋建商提供的標準配置往往只滿足基本需求，未必貼合每個家庭的生活習慣。像是收納空間是否足夠、插座位置是否順手、動線是否符合日常使用情境等，這些細節在看屋時不一定明顯，卻會在入住後影響生活品質。因此新成屋裝修的重點，並不只是能不能住，而是住起來舒不舒服，有沒有真正適合自己。
Q2. 新成屋沒裝修直接入住哪些問題最常見？
新成屋沒裝修直接入住，最常見的問題，可以分為「收納空間不足」、「插座不足或位置不佳」、「樑柱、管線鮮明」與「風格協調度低」等。
1️⃣收納空間不足:市售成品櫃雖選擇多元，但制式規格往往難以精準對應個人需求。例如，櫃體高度過高導致拿取困難，或深度不足使大型廚具難以歸位；對於特殊物件，更是難提供契合的存放空間。此外家具與樑柱間的畸零縫隙，不僅破壞了空間的視覺整體性，高度不足留下的頂部空間，更容易淪為難以清理的積灰死角。毛總監分享，專業設計師在規劃收納機能時，會先觀察屋主生活習慣，並針對需收納物品訂製櫃體，讓每件物品得以被妥善收納，最後再以獨到的美學包覆收納機能，收納隱於無形，好收又好看。
2️⃣插座不足或位置不佳:插座是決定居家機能微小卻關鍵的環節。 建商原始配置多半不敷日常使用，除了數量上的限制，更難以應對特殊電壓家電的配置需求，日後生活離不開延長線與電壓轉換，不僅不美觀、不方便，還存在安全疑慮。專業室內設計師在規劃時，同樣會針對屋主需求調整插座數量、電壓與位置，完善像床頭邊、梳妝台、中島吧台等空間的用電需求，若有使用進口家電，也能在初期調整電壓，讓生活更便利，也減少延長線老舊所導致電線走火的疑慮。
3️⃣樑柱、管線鮮明: 結構樑柱雖是建築穩固的必要存在，卻也容易在視覺上造成空間壓縮。若是樑柱落於床頭，還會產生樑壓床疑慮。透過專業的室內設計，雖無法讓樑柱消失，卻能運用弧形、斜面等元素修飾手法弱化存在感。而冷氣與各類管線也能藉由室內設計完美隱藏，不僅視覺更顯精緻清爽，亦能有效避免視覺斷點，達到放大空間感的成效。
4️⃣風格協調度低:新成屋交屋時多半配有建商提供的地板、廚具、衛浴等設備。但當家中的硬裝是建商預設的色調，而軟裝又是各別採買時，很容易出現色系不一、比例失調的問題。缺乏系統性的設計規劃，會讓空間缺乏一致性與層次感。雖然不影響日常居住，但可能會少了一點氛圍感與儀式感。毛總監分享室內設計師除了能夠透過硬裝為居家空間奠定基礎外，還能協助挑選適合的家具，那些你沒有想到的，室內設計師都能幫你想到。
Q3. 新成屋裝修流程步驟？
新成屋裝修流程步驟每間設計公司皆不同，以至文室內裝修設計為例，可以分為以下10個流程步驟。
Step 1.電話諮詢：聊聊你對家的想像
Step 2.現場丈量、討論建商平面圖：捕捉空間數據
Step 3.平面配置：到工作室討論空間配置
Step 4.初步估價：確認初步預算估價
Step 5.設計合約：簽訂設計合約
Step 6.圖面細修：完善所有生活小細節
Step 7.建材挑選：決定家的色調與觸感
Step 8.工程預算：透明報價，確認工程內容
Step 9.工程合約：簽署合約，安心開工
Step 10.開工與驗收：專業監工，開心完工入住，完工驗收後保固一年
至文室內裝修設計深刻理解屋主生活忙碌，會將需要討論的精華濃縮，減少往返奔波的機率，讓裝修對屋主而言不再是一連串的壓力，而是將藍圖變為現實的快樂過程。
Q4. 新成屋裝修在交屋前多久要找設計師？
新成屋裝修開工準備繁瑣，尋找室內設計師的時機太早或太晚都不好。至文室內裝修設計建議，新成屋裝修最好於交屋前2-3個月就開始與室內設計師接洽。預留充裕的時間進行深度溝通、圖面設計與材料挑選，確保交屋後即可無縫接軌進場施工，也比較不會影響入住時間。
Q5. 新成屋裝修哪些細節容易被忽略？
1️⃣櫃體尺寸: 收納櫃並不是越多越好，櫃體尺寸其實會直接影響日常收納的便利性。櫃體如果太高、太深，取物、置物都不方便；太淺又容易放不下物品。尺寸規劃不對，不只不好用，還可能壓縮走道空間，讓生活動線變得受阻。毛總監建議，櫃體尺寸應依照使用者的身高、年齡，以及收納物品的種類與尺寸來訂製。
2️⃣插座電壓: 新成屋建商原始配置的插座數量大多不足，位置也不一定符合實際使用需求，常常會發生家具入住後，插座被家具遮擋的情況。且建商所配的電壓多為110V，若有使用進口家電或高功率家電的需求，後續使用上就會比較麻煩。毛總監建議，在裝修規劃時應先回想過往的生活場景，再依照實際需求來配置插座位置；廚房若有使用進口家電的需求，則請設計師事先規劃220V插座。這樣不僅能避免大量使用延長線影響美觀，也能大幅提升使用的安全性。
3️⃣ 燈光: 燈光是營造居家氛圍的一大關鍵，太亮容易讓人覺得刺眼，太暗則會影響空間辨識度與眼睛健康，光線過於直白也會讓整體感覺偏生硬。毛總監建議，燈光設計可以採用多層次照明，透過不同燈具的層層搭配，讓光線能隨著空間機能調整。柔和、有層次的光影不僅能提升整體氛圍感，也能減輕眼睛的負擔，讓居住起來更舒適。
至文室內裝修設計／毛至文
地址：台北市中正區南昌路二段70號7樓之7
電話：02-23658078
Email：vmomov13@gmail.com
網站：http://www.chihwen-design.com
自在小窩｜休閒多元｜14坪
從事科技業的年輕屋主，偏愛簡約風格以及無印風，因此我們以木質與白色基調圍塑屋主想要的空間感，並將原本一字型的廚房改成小L型、衛浴空間移除浴缸改乾濕分離，沿牆面設置足量收納，創造機能完善卻不顯擁擠的溫馨小家。
純白美式哲學 打造優雅現代居所│現代風│29坪
甫入玄關，拼接石紋地磚迎賓，利用異材質紋理界定區域關係，另設置玻璃活動屏風有效化解風水問題同時為日後空間增加使用彈性，公領域多採開放式格局透過減少隔間擴大視覺空間感。
Muse Residence 繆思寓所│美式新古典│19坪
這空間為正方體，設計劃分成3段，左右為休憩空間，中心設為公領域。一入門是客廳空間，在客廳中心的壁爐背後是廚房，空間雖小，卻依舊能分化出很完整的廚用櫃體及操作平台。讓使用及動線上都能十分流暢，空間也不感覺狹隘。
40年老屋健檢 打造專屬美式新古典
近四十年屋齡的頂樓老屋翻新，屋主為台灣體壇的資深前輩，最初委託的設計公司因預算不斷追加，最終轉由朋友介紹深受信賴的元均制作團隊接手，透過完整的前期溝通，協助屋主了解實現理想生活空間所需的合理預算，過程中仔細檢查鋼構，評估空間潛在的結構性問題，降低落差風險，全面養護安全無虞，凝練出屋主心之所向美式新古典品味居所。
細節堆砌質感 實用美學同步演繹│現代簡約低奢風│50坪
屋主對風格沒有過多限制，著重在空間明亮、好清理，由禾洋設計團隊操刀，為屋主一家四口精心打造的50坪現代簡約低奢宅，以清爽舒適的空間語彙，演繹收納機能與美感兼備的理想家居。最重要的是「看不見的整潔感」，透過層次堆疊的細節，讓簡約空間顯得不簡單。
