新成屋設計 ｜ 皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

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設計理念—光映其間，靜韻長存

秉持「於微觀天地中，釋放無垠想像」之初衷，三宅一秀團隊以筆觸溫厚地勾勒溫馨歸宿之輪廓。全作沿襲古典美式風華，揀選純淨奶白塗抹靜謐底色，任光影隨步履在居所內駐足，滋養出高雅且綿密的日常肌理。工藝經由純熟技巧與物件點綴，令各個角落如漣漪般層層舒展。涉足其間，步道與壁面自成和聲，共鳴出內斂而踏實的庇護感。此案深刻體現台北市室內設計、新北市室內設計、竹北市室內設計、台中市室內設計、台南市室內設計與高雄市室內設計所推崇的精緻美學，鑄就一處長久依傍與歸心的人生港灣。

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皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

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房屋坪數：50坪

設計風格：古典美式風

房屋狀況：新成屋

空間規劃——雅序延展，共構其中

色澤鋪展：憑藉素雅色彩的細緻調配，催生出和煦且安穩的幽境，洗滌一身疲憊。

界面銜接：地面與立面綿延相稱，隱約框定出清晰而不孤立的居所邊界。

風格演繹：端莊語彙貫穿全屋，促使環境在法度與細部之中融會貫通。

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

材質運用——自然質地，層次遞進

線板語彙：雅致的波紋受晨昏沐浴，在牆面譜寫出立體且暢達的視覺歌詠。

地材鋪設：溫潤木理包容了移動的足跡，更為清冷的壁壘注入一絲源自原野的溫情。

衛浴配置：在私密的水洗居所內，用高級素材褪去整日的喧囂，回歸最初的清爽。

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

環保永續——行雲流水，步移景換

視野釋放：目光隨移步自然遊走，圍塑出豁然開朗的宏偉氣魄。

動靜分明：寢臥通道採隱蔽手法，自發梳理出歡聚與沉思的生活分界。

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

設計回顧——雅域沉蘊，夢想成形

此作將古典美式尊為內核，在皎白底色與原生材料的和鳴下，築構出一處端莊且沉靜的安居容貌。工藝師把精簡面積昇華為飽滿的創作概念，令材美、光彩與過道彼此交融，化作無瑕而和諧的理想歸宿。這不單是硬體的組裝，更是匠心靈魂的淬鍊，使居住者在朝夕晨昏的步履遷徙間，真切領略四季流轉賦予的安然與定靜。令日常的每一種生活律動流暢演進，細微處悉數烘托歸屬感的熱度，使房舍不單是軀殼，更成了靈魂棲息、與歲月相守的終極避風港。

皎白淬鍊，素雅幽靜 ｜ 三宅一秀 郁琇琇

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三宅一秀設計｜郁琇琇總監

地址：台北市大安區新生南路一段103巷25號1樓

電話：02-2721-9828

三宅一秀設計官網：https://tinyurl.com/4dvvtpxx

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