新戰國時代 台灣的出路

美軍突襲委內瑞拉首都，逮捕總統馬杜洛並押送至紐約受審，震撼全球，更引發對兩岸局勢的擔憂。當川普宣稱「習近平不會在我擔任總統期間攻擊台灣」，他展現的是一種「朕即天下」的帝王思維--將世界和平繫於個人威望，將台海穩定限於「我任內」的時間框架。這種邏輯結構，與古往以來的專制帝王何其相似！

對於川普「我不認為他會做」的自信，不禁憶起明朝嘉靖皇帝面對蒙古威脅時的態度：堅持「天朝上國」威儀，暗示「若韃靼識相，朕自有恩賞」。但這種「天威難測」的策略最終導致庚戌之變，俺答汗兵臨北京城下。

唐太宗曾自豪稱「天可汗」足以震懾四夷，但死後不久吐蕃、突厥立即反叛。明武宗朱厚照堅信自己的「軍事天才」，親征蒙古取得「應州大捷」，但這場軍事冒險對明朝長期安全卻毫無助益。歷史反覆證明，將國家安全建立在個人威望，遠不如制度性保障可靠。

川普補充說習近平「或許會在我們換了總統之後這麼做」，這番話無異於設定了「窗口期」。中國歷史最懂「朕在一日，天下太平」邏輯的皇帝們，往往也是將國家推向危機的始作俑者。秦始皇堅信秦朝可傳「至於萬世」，結果二世而亡；隋煬帝三征高麗，堅持「天子親征以示天威」，最終導致王朝崩潰。

美國以「反毒」之名，繞過聯合國、無視國際法對主權國家動武，實際是在告訴其他大國：只要有足夠實力，「核心利益」可以成為繞過國際法的理由；國際社會接受美國行動，會強化北京的信念：對台灣採取行動，世界會更容易接受。這正是專制邏輯最可怕的傳染性。

台灣正夾在兩種專制邏輯之間：一邊是川普的「我說了算」，一邊是中國的「自古以來」論述。中國歷史上，在大國夾縫生存的小國都有共同特點：不依賴大國恩賜，培養自身實力與價值。韓雖最終被滅，但靠申不害的法家改革，讓韓雖小而不可輕侮。越王勾踐臥薪嘗膽，實際上是積蓄實力，最終才能復仇。

最成功案例是魯國，魯國軍事實力有限，但因保存完整的周禮文化，成為各國學習禮樂的地方，孔孟等思想家都出自魯國。魯國靠的不是軍事，而是文化軟實力，在列強環伺中保持相對獨立性。

台灣的優勢在於民主制度、科技實力和人文價值，這些都是國際秩序亂套時代的稀有資產。當大國走向「朕即天下」的專制邏輯，台灣恰恰能成為現代文明的守護者，正如魯國在春秋戰國保存了周禮火種。

在川普的「朕即天下」與習近平的戰略耐心之間，台灣需要走出既務實又有原則的道路，既善用美國承諾又不完全依賴，既維持兩岸對話又堅守民主底線。

台灣的使命，或許正是在這個「新戰國時代」證明民主、法治與多邊主義仍具有生命力，正如孔子周遊列國，試圖在亂世重建禮樂文明。

這是考驗智慧的時代。當兩個「現代皇帝」都用專制邏輯重塑世界秩序，台灣能否走出第三條道路，不僅關乎自身存亡，也關乎人類文明的未來走向。（作者為國安局前局長）