新戰機相關軍購預算早通過卻都未到貨 藍黨團批綠造謠卸責在野

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

空軍花蓮基地一架F-16戰機6日夜訓後在花蓮豐濱外海失事，29歲飛行員辛柏毅上尉失聯搜救中。國民黨立委批評，從飛官防寒衣、F-16V新式戰機，到自動防撞地系統（AGCAS）等軍購預算，立法院、在野黨早在2021年就已經審查通過且一毛未刪，結果民進黨政府到現在一件飛官防寒衣、一架F-16V戰機、一台自動防撞地系統（AGCAS）都沒有到貨、沒安裝。甚至連依法三讀通過替國軍加薪的預算。也不願依法編列，還好意思造謠、卸責給在野黨、立法院？

黨團書記長羅智強表示，民進黨執政有兩個強項，一是把每個危機都變成造謠契機，二是把每一次的悲劇，演成卸責大戲。全國人民非常關心飛官安危，國軍和海巡正盡全力搜救當中，而民進黨正在等不及忙著卸責和造謠。關於飛官防寒衣，立法院不但有審查還一毛未刪通過，民進黨政府付錢買了，卻遲遲未到貨，卻卸責給立法院。新式戰機F-16V預算審查通過一毛未刪，到今天一架都未交機；其中還包括購買自動防撞地系統（AGCAS），一架都沒裝；民進黨唯一有做的就是卸責在野黨、立法院，執政黨肩膀在哪裡？

羅智強正告民進黨政府，請把飛官性命當一回事，人命比武器更重要，先進戰機是飛官安全之所依，先進武器是否到位，是執政黨必須要求賣方準時交貨，竟然推給在野黨？立法院？對得起保家衛國的國軍弟兄嗎？更重要的是，115年度中央政府總預算還未開始審查，是賴清德總統對依法該編列為國軍加薪預算不編列。

首席副書記長林沛祥指出，外界陸續揭露F-16在升級後的模組化任務電腦系統(MMC)，也就是戰機的「任務中樞大腦」，整合、運算、管理所有作戰任務相關系統，發生疑似故障，甚至出現非人為操控的「鬼轉」現象。2024-2025年F16-A/B更新飛行操作系統之後，嘉義基地更傳出多起超出滾轉限制、急墜靶場的案例。林沛祥要請問國防部，是在做飛行系統測試？還是在飛官身上做實驗？

林沛祥說，培養一位飛官動輒億元投入，民進黨政府對於飛航安全系統交貨延宕，提不出合理交代，出事責任沒人扛，綠委王定宇還出來高喊：「在野黨請盡速審查國防特別預算」。但事實是，自動防撞地系統（AGCAS）應在2023年就要全面安裝，2025年完成，結果2026年了，自動防撞地系統（AGCAS）未到貨、未安裝，甚至飛官防寒衣也是用「希望」今年可以到貨。原來，飛官的性命是用「希望」來維護。

副書記長徐巧芯表示，飛官辛柏毅上尉仍在持續搜救當中，希望國人能夠集氣，能夠帶來好消息。同時，檢視國防部對於飛官安全到底還有什麼問題亟待解決？2018年空軍發生軍機失事意外，國防部決定在F-16機隊全面安裝自動防撞地系統（AGCAS），美軍在2014年已經全面F-16系列掛載同一系統，2016年F-16V系列列為標準配備。徐巧芯提到，在非戰損事故當中最常出現的事故，包括低空撞地、G力昏迷、空間迷向。

徐巧芯指出，近年立法院審查國防預算時，朝野都同意空軍必須安裝自動防撞地系統，但迄今一架都沒有安裝，立法院預算審查全數通過一毛未刪，國防部給出許多未能如期安裝的理由，但國防部應該站在飛官安全的角度催貨，而不是把美方或軍火商遲交貨的理由，跟國人再說一遍。徐巧芯質疑，站在國防安全、飛官安全上，國防部難道不該嚴正要求賣方，如期交貨嗎？

徐巧芯說，未到貨的F-16V新式戰機都已經安裝自動防撞地系統，如果沒有延宕，2025年空軍至少有10架F-16V，有安裝自動防撞地系統。徐巧芯還提到，當初購買F-16V的原因之一，是有關飛安系統上有更好的優化，除了自動防撞地系統，還有地形警告、低空飛行輔助優化等。假設飛官出現失能狀況，相關系統會自動做出判斷，強制接管戰機，這對夜航、長時間滯空警戒，提供安全效能，避免人為錯誤。

徐巧芯表示，F-16V除了有優異的戰鬥性能外，更重要是更能夠保障飛官安全。但國防部長顧立雄不斷強調1架已經在測試，55架已經組裝完畢，但國防部迄今仍不能保證今年有幾架會交機。

針對飛官防寒衣部分，徐巧芯嚴正表示，在2021年國防提出部地面支援裝備需求，其中就包含飛官防寒衣，也完成開口合約；但國防部到了2025年才編列4000萬元預算與廠商簽約，但何時能夠到貨？國防部不斷改口，最新的說法是今年3月會交貨。簡言之，飛官防寒衣早就編列預算立院通過，國防部也和廠商簽約，就跟自動防撞地系統、F-16V一樣，預算編了、一毛未刪、全沒交貨。

徐巧芯強調，每年國防部的預算，只要有必要性、急迫性，國民黨一定全力支持通過，但居然有綠委指責藍白不審預算，但事實是，預算給了，全沒到貨，是誰的問題？徐巧芯提醒國防部，軍事採購不要只想著戰鬥性能，軍人安全更重要，尤其是基層官兵的裝備，更應該優先考量安全性能，若不能把國軍安全擺第一位，以後會有誰願意讓自己的孩子從軍呢？

外交國防委員會召委馬文君表示，針對國防預算運用上，民進黨政府及民進黨立委第一時間喊話在野黨盡速審查預算，這樣的行為簡直是可悲又可恥。事實上，F-16A/B升級案，以及F-16V採購案，預算從1100億元，增加到1400多億元，期程從原來的民國101年-112年要完成，後又延長到117年，現在還不知道屆時是否能夠完成，但這些預算立法院早已編列，且一毛未刪。



