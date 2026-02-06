新戰略武器裁減條約到期 川普盼制定全新條約

美國總統川普批評，「新戰略武器裁減條約」不僅是美國沒談好的協議，還遭到嚴重違反。

美俄之間的「新戰略武器裁減條約」已經到期失效，美國總統川普發文呼籲，讓美國核武專家制定一項全新、改良而且現代化的條約，以長期適用。（戚海倫報導）

「新戰略武器裁減條約」規範雙方飛彈、發射器和戰略核彈頭數量，如今美俄僅存的核子條約到期，引發人們對核武軍備競賽的擔憂，這兩個最大的核超級大國幾十年來首度失去了對核武庫的限制。美國總統川普表示，美國將不再遵守《新戰略武器裁減條約》的限制。

美國有線電視新聞網CNN報導，川普在社群平台上發文說，與其延長新戰略武器裁減條約，應該讓我們的核專家，制定一項新的、改進的、現代化的條約，使它能長期有效。有專家認為，《新戰略武器裁減條約》的限制已經過時，並且不必要地限制了美國，尤其在中國尋求擴大核武庫的情況下。川普批評，新戰略武器裁減條約是美國談判達成的一項糟糕協議。

英國廣播公司BBC報導，美國和俄羅斯已經同意恢復兩國軍隊之間的高級別對話。美俄高級軍官在阿布達比會晤，會晤期間雙方就烏克蘭戰爭進行磋商。美國歐洲司令部在聲明中表示，重啟對話將「為各方努力實現持久和平提供持續的軍事接觸」。報導指出，這代表世界兩大核大國之間關係顯著緩和，川普先前曾經多次表達，希望實現兩國關係正常化的願望。