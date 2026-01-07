新戰神角逐桃園市長？議員：這一位更會做人

▲總統府副秘書長何志偉，被視為綠營桃園市長的潛在人選。（圖／翻攝自何志偉臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年桃園市長選戰提前升溫，民進黨內部人選傳聞不斷，被點名的除了總統府副秘書長何志偉、正國會不分區立委王義川之外，近日更傳出桃園地方人士力拱「新戰神」行政院秘書長張惇涵參選，引發政壇熱議。對此，國民黨桃園市議員黃敬平直言，張惇涵在地方人和、曝光度與實際接觸度上，恐怕仍不如何志偉。

黃敬平昨（6）日於政論節目《57爆新聞》中表示，張惇涵雖然在綠營內部知名度高，近來更被封為「新戰神」，但這樣的聲量主要集中在政壇與媒體圈，未必能有效轉化為地方基層的支持，「黨內很多人認識他，但鄉親不一定知道他是誰」。

廣告 廣告

黃敬平進一步以實際互動為例，指出何志偉在地方經營上相對「會做人」，他透露，自己下週六將參加棒壘球協會尾牙，何志偉得知後，即便未受邀，仍主動請助理送上電鍋摸彩券，且沒有要求上台致詞，僅單純表達心意，避免因黨派不同造成場面尷尬，「但禮數都有做到」。

相較之下，黃敬平認為，張惇涵個性雖較為溫和穩重，但在作風上仍比何志偉來得強勢，這正是兩人最大的差異；若從地方人和、曝光度與實際接觸選民的能力來看，張惇涵恐怕仍略遜一籌。

隨著2026年選戰逼近，國民黨現任桃園市長張善政將尋求連任；而民進黨方面，何志偉與王義川皆被視為潛在人選。根據《上報》5日報導，近期桃園地方人士私下頻頻探詢，期待由曾任桃園市府新聞處長長達4年的張惇涵出馬參選，相關動向也讓綠營內部布局更添變數。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

妻哭腫雙眼！飛官辛柏毅失聯 學長硬派喊話：給老子滾回家人身邊

找人找到底！海空岸最新搜救情況曝 無人機、艦艇全力尋辛柏毅

誓言「帶你回家」惹鼻酸！飛官辛柏毅仍失聯 安捷航空挺身搜救