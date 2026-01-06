新戰神選桃園？議員爆「英系內幕」釣出他

▲被封為「新戰神」的行政院秘書長張惇涵。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院秘書長張惇涵上月到立法院備詢，與藍白立委舌戰，人氣在綠營內部急升，被封為「新戰神」，也吸引不少地方人士力拱張惇涵參選桃園市長，對決欲爭取連任的國民黨籍張善政。對此，國民黨桃園市議員詹江村直言，英系徹底看不下去了，想要推出張惇涵，以挽回目前頹勢，沒想到釣出前議員「台灣阿童」童仲彥留言回應。

詹江村5日在臉書發文指出，從大罷免到5個大法官就可以釋憲，地方英系大老都存在很多不同意見。桃園市的選區一直低迷不振，讓看不慣王義川的英系地方派系再也看不下去，想要推出張惇涵，以挽回目前頹勢，以免地方小雞被飛不起來的母雞給壓死，他更直言「賴蔡爭越來越檯面化」。

貼文一出，網友紛紛留言調侃「西瓜出來送頭」、「唯一支持憨川出戰」、「耍個嘴皮子就能參選百里侯」、「唯一支持有神明附體的阿川參選桃園市長」、「拜託王義川出來，想知道差距到底有多大，讓大家笑笑」，也引來前台北市議員童仲彥回文表示「我還是覺得何志偉出線的可能性比較高」。

