新戲先有後愛 崔振赫：命運的安排

韓國男神崔振赫再推新作。

記者戴淑芳∕台北報導

韓國男神崔振赫時隔1年半再推新作《理事長和我的秘密關係》。該劇改編自同名熱門網路小說，由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演。

《理事長和我的秘密關係》劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉。

劇情設定男女主角因一夜情「先有後愛」，加上崔振赫私底下的感情生活一直是外界關注的焦點。他在記者會上煞有其事地說：「我之前在綜藝節目《我家的熊孩子》中曾找人算命，當時對方說『2026年會有孩子』讓我嚇了一跳，我問『那是要結婚了嗎？』他說『有可能』。而且這次作品的播出時間還延期過一次，如今覺得好像是命運的安排一樣，他還說我可能會得男主角獎。」

台下眾人聽了一陣驚呼，但主持人朴京林卻打破他的幻想，笑道：「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」讓全場笑成一片。