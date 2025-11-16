新戲好坎坷／新電影衰遇戒嚴、空難 「票房差」男星因此哭了

宋仲基主演的電影《波哥大：最後的機會之地》遇上韓國時局不佳草草下檔。（宋仲基臉書）

蔡淑臻的《村裡來了個暴走女外科2》因拍攝換角、延期、修改重寫劇本，延宕2年終於殺青，拍戲碰上各種衰事也不只有她，宋仲基耗時5年製作的電影《波哥大：最後的機會之地》，拍攝時到哥倫比亞遇上新冠肺炎，停拍許久，上映時又碰到韓國時局不佳，只上映16天，他一度在首映會哽咽。

韓國男星宋仲基過去是票房保證，去年底他主演的電影《波哥大：最後的機會之地》上映後，遇到南韓總統宣布戒嚴、飛機失事等重大議題，導致社會動盪不安，電影宣傳也受影響。近日宋仲基出席電影宣傳活動，坦言票房不好很難過，說著說著便哽咽，一旁的男星李星民也表示，目前這種情況對演員來說是很大的打擊，直言：「演員們真的想去死」。

許凱一連被爆劈腿和聚賭，新戲直接飛了。（許凱微博）

中國大陸男星許凱因《延禧攻略》一炮而紅，原本拍到爆款劇《子夜歸》，卻突遭前女友許荔莎爆料，兩人交往期間他劈腿《凡人修仙傳》的趙晴，接著被爆「橫店豪宅私設賭場」、「長期聚眾賭博」，話題登上微博熱搜，雖然許凱發聲明否認，新劇《聽風令》擔心未來無法上檔，馬上換人。

賀軍翔一度因遭檢警調查導致拍完的戲換角重拍。（本刊資料照）

賀軍翔跟陳意涵去年拍鄭芬芬執導新影集《郵票與舒芙蕾》，兩人對手戲已經拍完，卻因賀軍翔突然涉嫌妨害性自主，導致拍攝的《郵票與舒芙蕾》換角重拍，年底他確定獲不起訴後，隔半年才現身。

