新戲爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了

陳妍希與周柯宇牽手現身微博之夜。（圖／翻攝自微博）





陳妍希與中國大陸演員陳曉2025年2月18宣佈離婚，結束9年姊弟戀情並共同撫養孩子，她恢復單身後與小19歲鮮肉男星周柯宇主演陸劇《狙擊蝴蝶》大談姊弟戀，爆出假戲真做！兩人今（5）日再牽手出席中國大陸「微博之夜」，引起熱議。

陳妍希今日與男星周柯宇共同出席北京「微博之夜」，兩人牽手現身星光大道紅毯，在後台給畫家繪畫人像時，周柯宇也分給她糖果，像是擔心她為了亮麗出席活動，特別飲食控管而沒有進食，吃點糖果緊急止餓提升點血糖：此舉引起劇粉熱議「公費撒糖」、「幕後花絮更好嗑了。」

陳妍希與周柯宇被爆假戲真做。（圖／翻攝自微博）

陳妍希與周柯宇被爆假戲真做。（圖／翻攝自微博）

陳妍希今日穿著一襲粉嫩色系禮服亮相紅毯，蛋糕裙擺設計讓她看起來就像小公主一樣，上半身平口薄紗造型，露出纖細白嫩的肩頸線條，站在小19歲的周柯宇身邊完全看不出年紀，讓劇迷們完全嗑到了。



