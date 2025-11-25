新戲配對有最萌身高差 鍾欣凌噴愛意讚信深情可愛

（中央社記者洪素津台北25日電）演員鍾欣凌和「信」蘇見信在戲劇「我們的藍調時光」配對，2人身高相差36公分堪稱最萌身高差，聊起合作心得，鍾欣凌愛意噴發認為，信雖話不多但可愛又深情。

鍾欣凌與信隨華語版「我們的藍調時光」到嘉義市出外景，拍攝充滿粉紅泡泡的約會戲碼，2人身高相差36公分呈現最萌身高差，也滿足導演林子平想要的「粉紅泡泡」氛圍，有別於鍾欣凌在嘉義吃吃喝喝很開心，信卻因台詞太多壓力倍增。

鍾欣凌與信配對，要如何促進彼此間的CP感，鍾欣凌透過新聞稿表示，會常一起聊天、吃飯，很需要人照顧的信也讓鍾欣凌母愛噴發，會常提醒信要吃飯、帶錢包，讓兩人距離拉近。

鍾欣凌透過新聞稿表示：「我們不算熟，反而有那種很久沒見面的尷尬和害羞，尤其他很可愛，話不多，但會很深情的看著妳，讓人覺得很害羞。」

信則分享比起約會感情戲，最大壓力來源是台詞很多，「台比背歌詞還難。」為了增加記憶力，信會提前把他和鍾欣凌的對話錄起來反覆聽。（編輯：龍柏安）1141125