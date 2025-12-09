新手不敗簡單學！藍莓優格馬芬

【影片】藍莓優格馬芬－新手不敗

將藍莓加入馬芬內，清新又美味！這個馬芬不用奶油，加了優格令馬芬更濕潤鬆軟。做法超簡單，絕對是新手不敗的配方。做早餐、下午茶、野餐小吃也十分讚！

食材

雞蛋, 1個

沙拉油, 120毫升

牛奶, 80毫升

檸檬汁, 30毫升

糖, 120克

優格, 100克

中筋麵粉, 150克

泡打粉, 5克

鹽, 1/4 小匙

藍莓, 130克

料理步驟





步驟 1：





步驟 2：將雞蛋、沙拉油、檸檬汁和牛奶拌勻，再下糖，拌勻



步驟 3：加入優格拌勻，然後篩入麵粉、鹽和泡打粉，拌勻（*不要過份拌勻，沒有粉粒即可）





步驟 4：加入藍莓，拌勻後倒入馬芬模具內，可在上點再加點藍莓和紅糖，放入已預熱180度C烤箱，烤約25分鐘或至全熟即成！





步驟 5：如圖

小撇步

*這個食譜可做約6-8個馬芬

