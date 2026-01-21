新手不敗超美味！英式豬肉卷

【新手不敗】英式豬肉卷

這個英式豬肉卷sausage rolls也可在星巴×咖啡店吃到的。是英國人經常吃的小食，用起酥皮包著豬肉腸餡料，外層金黃酥脆，加上豬肉腸，超美味。可以做小巧的，作派對或野餐小吃，超讚呦！

食材

冷凍起酥皮, 1張

豬肉腸, 500克

麵包粉, 4大匙

蛋, 1個

料理步驟

步驟 1：用豬肉或其他肉類的腸都可，因這種肉腸肥瘦均勻，已加調味。用絞肉代替也可





步驟 2：將肉腸的外層撕開，將肉與麵包粉拌勻，再加鹽，黑糊椒粉調味（可加其他香料如辣椒料，紅椒粉等）



步驟 3：將豬肉餡料放在起酥皮近下方的位置，均勻排好





步驟 4：將酥皮捲起來，捲一圈便可，把多餘的酥皮切掉，用蛋液把封口處黏合





步驟 5：切成小段，封口處朝下，放在鋪有烘焙紙的烤盤上。在表面刷上一層蛋液，放入已預熱200度烤箱，烤15至20分鐘，至表面金黃色即成！





步驟 6：如圖





步驟 7：如圖

