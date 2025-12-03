新手媽咪神隊友 機器人教餵母乳還能親子共讀

（中央社記者陳婕翎台北3日電）迎接新生命是喜悅，也是手忙腳亂的開始。機器人成為新手媽咪神隊友，不再是科幻小說情節，成大醫院導入互動式機器人，教導媽媽餵母乳，還可親子共讀，科技也能帶來溫柔陪伴。

走進國立成功大學醫學院附設醫院產後病房，上午陽光透過百葉窗灑在沙發旁，剛生產3天的新手媽媽，正因嬰兒含乳姿勢不穩而感到焦急；這時，一台圓潤可愛、帶著藍色耳朵的Kebbi互動式機器人，緩緩移動到床邊。

護理師在旁用平板選擇正確含乳示範模式，Kebbi立即播放動畫與口語解說，並指引新手媽媽調整寶寶的臉部角度、含乳深度。

下午時段，小機器人坐在桌椅前，利用觸控螢幕翻頁，帶著溫柔語調念著繪本內容，新手爸爸抱著嬰兒，短短10分鐘的共讀，讓新生命更輕鬆貼近父母。

「機器人教得清楚，護理師經常關心及解惑，自己不是孤單一個人」，這是許多媽媽的共同心聲。成大醫院指出，機器人協助母乳哺餵衛教，有效節省護理師近5成時間，以「科技輔助、專業引導、家庭參與」三軸並進，即使人力緊縮仍堅守照護品質，溫馨陪伴家庭迎接新生命。

衛生福利部國民健康署攜手全台139家母嬰親善醫院，推動支持哺乳的友善環境，今天舉辦「114年母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，表揚19家績優院所，分別榮獲「特優獎」、「優等獎」及「創意特色獎」，國立成功大學醫學院附設醫院與小機器人就在表揚名單中。

根據世界衛生組織（WHO）的資料，母乳是嬰兒最理想的營養來源，其中所含的抗體，能有效提升免疫力、降低多種常見兒童疾病的風險；特別是在生命最初的數個月，持續哺餵母乳，對嬰兒健康發展格外關鍵。但是，泌乳量不夠、脹奶等困擾，無形中造成新手媽媽壓力。

國健署長沈靜芬說，根據統計，每10名新生兒，就有7名在母嬰親善醫療院所出生，若新手媽媽能在住院期間學會正確哺乳方式，母乳哺餵信心就會大增；自民國90年起，政府推動母嬰親善醫療院所認證制度，期望打造「母乳哺育成為常規」的友善醫療照護環境。

沈靜芬說，尊重媽媽的哺乳意願，並依個別需求提供衛教、陪伴與支持，是營造良好母乳哺育環境不可或缺的要素，國健署與醫療院所攜手建立以家庭為中心的照護模式，透過母嬰親善院所專業而細緻的協助，共同打造更完善、友善的母嬰支持環境。（編輯：吳素柔）1141203