新手媽媽一起唱歌，有效改善產後憂鬱！英國研究證實：功效可長達6個月

英國研究證實，專為新手媽媽設計的「集體歌唱課程」可有效減緩產後憂鬱症狀，提升陪伴感、心理安全，且療效長達半年。此法不僅促進母親社交連結與親子關係，成本亦低於傳統心理治療。研究團隊正與世界衛生組織合作推廣，期讓音樂療法成為全球母嬰心理照護新趨勢。











英國一項歷時3年的大型研究指出，透過設計精細的「新手媽媽歌唱課程」，可顯著改善產後憂鬱症狀。研究由倫敦國王學院主導，結果刊登於《英國精神病學雜誌》（The British Journal of Psychiatry），證實歌唱活動不僅能即時緩解低落情緒，其療效更可持續6個月。

主導研究的麗貝卡．賓德博士（Dr Rebecca Bind）表示：「這類課程不僅減輕憂鬱，還能恢復母親的社會連結與自我價值。」





新手媽媽不憂鬱：唱出陪伴感、心理安全



課程由非營利組織「Breathe Arts Health Research」設計，內容融合搖籃曲、民謠與福音樂，使用多語和聲。課堂氛圍刻意營造「安全感」，讓媽媽們可帶著寶寶一起參與。一起唱歌不僅能放鬆，也讓媽媽們在彼此眼神交流中找到支持與歸屬感。





產後憂鬱10週後明顯改善



研究顯示，與一般社區支持課程相比，參加歌唱課程的媽媽在10週後情緒改善更明顯，且效果維持更久。每名母嬰的課程成本約為126～539英鎊，遠低於團體心理治療或家訪支出，對英國國家醫療服務體系（NHS）而言具高度成本效益。

在英國，身心科候診時間動輒半年至一年，在這樣的現況下，歌唱課程提供了可行且快速的替代方案。





從減壓到親子連結，科學數據支撐



除了心理層面改善，研究團隊也採集唾液樣本分析皮質醇變化，初步結果顯示參與者壓力荷爾蒙水準持續下降。倫敦國王學院教授帕里安特指出：「這顯示音樂不僅安撫情緒，也在生理層面調節壓力反應。」媽媽們更表示，在家延續唱歌習慣後，與寶寶互動變得更自然、親密。

目前該計畫每年於倫敦5個行政區提供約400名母親免費參與機會，並延伸至線上課程。Breathe組織已與世界衛生組織合作，在丹麥、義大利、羅馬尼亞等國推行，也開始試行爸爸專屬的歌唱班，希望音樂療法成為更多家庭可及的心理支持方式。

