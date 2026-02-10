新手媽幻聽想「帶孩子消失」醫籲家人給足「情緒價值」

【健康醫療網／記者陳靖安報導】28歲外籍產婦小雯嫁來台灣，在產後迎來首胎男嬰，卻因孩子早產住進保溫箱，加上坐月子與育兒方式與家人頻生衝突，長期睡眠不足、缺乏親友支持，情緒逐漸低落，甚至出現幻聽與帶著孩子輕生的念頭。幸好先生及時發現並陪同就醫，經亞洲大學附屬醫院精神科醫師吳佳錚安排心理與藥物治療，再加上家人的共情理解，小雯才逐漸走出產後憂鬱的陰霾。

產後憂鬱非脆弱 產後荷爾蒙變化與壓力提升罹患風險

吳佳錚醫師指出，產後憂鬱症並非單純情緒脆弱或是個人抗壓性不足，而是生理與心理因素交互影響所致。她提到，女性在生產後，體內雌激素與黃體素迅速下降，會直接影響大腦情緒神經傳導物質，加上產後身體不適、睡眠被剝奪與照顧新生兒的壓力，很容易造成情緒調節能力下降。若家庭支持不足、文化差異或嬰兒健康狀況不佳，罹患產後憂鬱的風險將大幅提高。

廣告 廣告

吳佳錚醫師表示，產後憂鬱的臨床常見症狀，包括情緒低落、焦躁、注意力不集中、睡眠與食慾改變，嚴重者甚至會出現自責、幻聽或自殺意念。若出現持續兩周以上的情緒低落、空虛絕望、易怒，甚至出現幻覺或自殺意念，就必須立即就醫。

心理與藥物治療雙管齊下 有效改善產後憂鬱

針對產後憂鬱的治療，吳佳錚醫師強調，心理與藥物治療皆有明確成效。抗憂鬱藥物能協助調整腦部神經傳導物質，改善情緒與睡眠；心理治療則能修正負面思考模式，幫助患者學習因應壓力。

此外，也建議產婦每日進行短暫的外出散步、曬太陽並增加社交互動，這些簡單的生活調整對情緒穩定有顯著幫助。

規劃休息與分工 家人陪伴是產後復原關鍵

除了專業醫療介入，家人的角色更是關鍵。吳佳錚醫師呼籲，家人的理解與肯定能提供極大的「情緒價值」，女性在懷孕期間就應先與伴侶討論育兒分工，並調整對自己的期待，理解學習當父母需要時間，不必凡事追求完美。產後則應盡量爭取休息時間、維持均衡飲食，一旦發現有產後憂鬱等症狀，及早發現並主動求助，透過專業治療與家庭系統的雙重支持，多數產婦都能重新找回身心平衡，重拾照顧生活的力量。

【延伸閱讀】

產後憂鬱症服藥期間能哺乳嗎？ 藥師：某些成分較安全！

孕婦無形壓力大！ 醫告訴你「幾個方法」遠離產後憂鬱



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67650

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw