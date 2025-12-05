新手機看到舊機定位憂「洩個資」 業者：協助了解原因

台中市 / 綜合報導

南投一位陳先生，因為手機故障送到台中1間連鎖手機維修公司檢修，後來花4500元換了一台整新機，當時業者告知，會將舊手機資料和定位刪除，但他打開新手機的定位資訊卻發現，還可以看到舊手機的定位在新加坡，質疑業者沒將資料清除乾淨；業者說，手機維修前，都會確保客戶的資料清除，針對民眾質疑新手機還看得到舊手機定位資訊的疑慮，將協助民眾向手機廠牌了解原因。

民眾打開手機定位資訊，除了顯示新手機的即時定位，上面還顯示之前一支舊手機的定位，舊手機正在新加坡的原廠維修，動態竟然還連結到新手機，這讓他很擔心，原本舊手機裡的個資根本沒有被清乾淨。

廣告 廣告

陳先生說：「當天電話完之後他(業者)是跟我說，只能看見送去的時間點的定位，但我發現我點進去(新手機)看，它(舊手機定位)還顯示在昨天，所以代表它(舊手機定位)還是有移動，讓我很疑惑。」

南投這位陳先生10月底因手機螢幕故障，到台中一間連鎖維修行維修，花了4500元換了一支整新機，當時，他擔心舊手機內的資料會外洩，不過，維修業者一再保證，會清除舊手機的所有資料和定位，沒想到他開始使用整新機後，竟然還看到舊手機目前的定位資訊。

陳先生說：「(舊手機)裡面有重要文件的話怎麼辦，洩漏出去要怎麼辦。」但他追問，為何他的新手機還可以操作刪除資料，質疑是不是舊手機資料根本沒有刪除。

對此業者文字說明，維修前都會確保資料刪除，關於顧客質疑新手機還看得到舊手機定位，將協助和手機原廠進一步連絡，其他通訊行業者柯廷叡說：「消費者他有疑慮的話，就是手動從遠端新手機裡面去清除。」手機送修，最擔心個資洩漏，其他業者提醒，如果有疑慮，可以在新手機遠端清除舊手機資料，最為安全。

原始連結







更多華視新聞報導

韓國酷澎大規模個資外洩 當局調查退會程序複雜

英破獲「手機竊盜走私集團」 估4萬支贓物銷中.利翻牆

手機滑到睡著傷身 醫：亮光入睡糖尿病風險增67%

