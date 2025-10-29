新手法！花蓮救災「AI便當」嫁禍變青鳥造謠 中共接手「洗白」重流回台

花蓮光復鄉災損嚴重，救災時出現的「AI便當」照被拿來進行嫁禍式攻擊。（翻攝自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多鏟子超人前往現場救災，協助恢復家園，過程中真真假假影片在社群平台上各種轉發，儘管許多都被識破，但FactLink數位素養實驗室揭露現在除假訊息傳遞外，還有「嫁禍式攻擊」手法，旨在製造對立。

根據FactLink數位素養實驗室最新調查分析，花蓮光復洪災發生後，社群上也出現3種亂象，政治對立、敘事分化、錯假訊息，該實驗室進一步針對「嫁禍式攻擊」進行研究，破解其手法。

FactLink數位素養實驗室指出，當時曾出現數個帳號命名高度雷同的TikTok帳號，他們會假冒店家、台灣人身分，稱自己為台派、深綠，在救災期間頻繁發布大量影片，痛批藍白陣營、歌頌民進黨等。

另，當中影片出現會將影像調包，簡體字與繁體字混用等狀況，如稱中共解放軍草莓兵，但放的是我國國軍清淤畫面，用意以各種矛盾、真真假假激起網友對立。

除了上述分化手段外，當時救災期間有一隻「廂型車滿載便當要去救災」影片瘋傳，但被發現是AI生成，也再次激起藍綠支持者攻防。

FactLink數位素養實驗室進一步分析，災情爆後，志工們出現缺食物新聞，引發便當之亂後，Threads上開始出現許多「溫馨便當故事」，那張滿載便當照片馬上被不少網友發現是AI生成，但這只是開始。

後續特定媒體便報導該文是「青鳥」造假，接著有TikTok帳號使用特定媒體報導，剪成短影音宣傳「青鳥造謠」。接著，中國官媒則是引用「台媒報導」來包裝，藉此宣傳、影射該便當AI照是青鳥造謠，最後再從TikTok、IG等剪輯中國官媒新聞畫面程短影音，重新流回台灣，變成「錯誤資訊迴圈」。

FactLink數位素養實驗室提醒，台灣人其實越來越擅長拆穿網路謠言，但現在假訊息已非單一手段，會藉由假訊息反串、嫁禍，因此拆穿假訊息時也要當心別被牽著走，落入情緒漩渦中。

