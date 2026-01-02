新手爸嫌哭聲吵「扯耳呼巴掌」虐死新生嬰 媽忙打電動冷血旁觀遭判刑

記者潘靚緯／台中報導

台中22歲新手爸爸不滿剛出生的兒子哭鬧，竟多次施暴凌虐致死，媽媽全程目睹卻未勸阻，兩人一同遭判刑。（圖／資料照）

台中市大里區一對新手爸媽，對迎來的第一個孩子沒有呵護備至，反而動手施暴虐待，22歲的莊姓父親不滿兒子哭鬧，竟在短短20天內多次打巴掌、捏抓雙耳，導致兒子顱內及視網膜出血，媽媽在一旁沒有勸阻，夫妻倆甚至獨自把男嬰留在租租處，跑到鄰居家打電動，回家才驚覺男嬰已失去呼吸心跳，急救無效死亡。台中地院近日依傷害致死罪判處莊男10年徒刑，明顯失職不作為的妻子，也過失致死罪判刑1年6個月，可上訴。

判決書中指出，莊姓夫妻2024年7月在大里租屋，8月生下男嬰，莊男因受不了孩子哭鬧，20天內多次對才剛出生的兒子施暴，不僅用力捏抓雙耳，造成耳朵臉頰有開放性傷口，還數度大力左右搖晃、打巴掌，甚至把嬰兒往上高拋後接住，導致男嬰顱內及視網膜嚴重出血。

令人訝異的是，未滿20歲的男嬰媽媽，全程目睹丈夫對兒子施暴過程，卻只是口頭勸阻，沒有報警，也沒有將兒子送醫，也未通報社工，8月25日當天，夫妻倆見兒子睡著，竟獨留孩子在屋內，跑到鄰居家打電動、聊天，直到隔天凌晨返家，才發現孩子已經沒有呼吸心跳，男嬰送醫後一度恢復生命徵象，最後仍因傷勢過重，9月初喪命。

台中地院法官審酌，莊男的施暴行為具高度危險性，屬於情緒宣洩，嚴重侵害幼童生命權，審酌莊男家庭狀況等，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判處10年徒刑。

而莊妻身為母親，有保護兒子義務，卻消極放任丈夫施暴，構成保證人過失責任，考量她未滿20歲即為人母，思慮不及一般成年女性成熟，依過失致死罪判處1年6個月，緩刑3年。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

