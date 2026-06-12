新手爸張書偉閃兵開庭打「養家牌」盼從輕量刑 小13歲嫩妻謝京穎正坐月子！公司37字回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

張書偉（左）與謝京穎剛成為新手爸媽。翻攝謝京穎 Orange臉書

45歲張書偉去年爆出閃兵爭議，日前遭新北地檢署第三波拘提調查後起訴，並求刑2年8個月徒刑，12日首赴新北地院出庭，律師打出悲情牌，提出小13歲妻子謝京穎產後工作也停擺，盼給予從輕量刑，對此謝京穎所屬經紀公司鳳凰藝能也回應了。

謝京穎5月中時宣布與張書偉迎接雙胞胎女兒桐桐、棠棠出生，前陣子她也透露身體狀況，驚吐：「我的身體不再像懷孕時如此勤奮的工作，雙寶一離開我的身體後，直接收到身體的假單，索性罷工。」

謝京穎產後「身體罷工」 驚吐：歷劫歸來般的被抽乾

謝京穎（左）與張書偉剛迎接雙胞胎女兒出生。翻攝謝京穎 Orange臉書

廣告 廣告

謝京穎並形容：「皮膚馬上暗沉粗糙沒彈性，整個人像是歷劫歸來般的被抽乾，太不可思議了…但也是，他已經努力9個多月的時間，沒日沒夜的供應我們三個所有養分，這樣的休假很正常。」

然而，謝京穎照顧雙寶及調養身體之際，老公張書偉的閃兵官司仍要繼續進行。12日開庭時，據悉張書偉律師透露，因謝京穎在生下雙胞胎後工作停擺，全家只有張書偉有工作能力，要背房貸、撫養長輩和女兒，希望法官考量他過去無前科，給予從輕量刑。此外，張書偉庭後也受訪，承認所犯下錯誤，並鞠躬跟大眾道歉，會繼續接受司法調查。

謝京穎喊話讓張書偉「無後顧之憂」：孕期也沒閒著

張書偉出庭。李智為攝

對於張書偉律師庭上所說，仍在坐月子的謝京穎透過經紀公司回應：「謝京穎目前正在坐月子補養身體，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！」



回到原文

更多鏡報報導

傅子純「最後慶生」畫面曝光！謝京穎追憶：願望送我們 坐月子難忍悲傷痛哭...整晚心緒不寧

獨家／8點檔男星女兒考上台大「歹竹出好筍」 妻2字揭教育關鍵！勸不動填醫學系全因害怕這件事

8點檔女星震撼爆：傅子純「顯靈」攝影棚！一動作惹哭同事 私下喊「丈母娘」超Man公主抱

傅子純「婚禮畫面」曝光！最暖插畫家為夫妻圓夢：愛從來沒有缺席 曾遺憾自嘲「真不是男人」