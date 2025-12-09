新手簡單學！蒜蓉蒸雙鮮

蒜蓉蒸雙鮮 零失誤料理

簡單又快速的清蒸料理~依序鋪上食材只要10分鐘即可上桌,打開蒜香撲鼻而來~蝦Q彈魚軟嫩,擺起來氣派又稱頭

食材

白蝦, 10尾

舫魚片, 200g

冬粉, 3把

米酒, 1匙

太白粉, 1匙

鹽巴, 2匙

醬汁 蒜頭, 20瓣 蒸魚醬油, 4大匙 水, 100cc 香油, 數滴 糖, 1大匙



料理步驟





步驟 1：食材準備:冬粉泡水30分剪成段狀備用蝦子撥殼留下頭尾.開背去除腸泥.鹽巴米酒抓醃備用魚片少許鹽巴抓醃備用醬汁備用



步驟 2：取一鑄鐵鍋鋪上冬粉(3把).加入150cc水水量需淹過冬粉





步驟 3：鋪上魚片





步驟 4：再擺上白蝦





步驟 5：淋上備用醬汁



步驟 6：蓋上鍋蓋中火蒸7分鐘 關火悶3分鐘即完成





步驟 7：如圖

