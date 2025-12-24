新手老手都該知道的 macOS 26 必學技巧！買M5 MacBook Pro 真的要學起來，讓 Mac 變更好用！

【APPLEFANS 蘋果迷報導】 剛入手全新的 M5 MacBook Pro，或是最近剛升級到 macOS 26 Tahoe，卻覺得「好像有變，但又說不上來哪裡更好用」嗎？其實這並不是錯覺，而是因為 macOS 26 這次的重點更新，大多藏在操作邏輯與細節裡。如果沒有特別花時間去了解，很多實用功能很容易被忽略，等於白白浪費了這次升級。

對於新手來說，Mac 有些操作跟 Windows 完全不同；對老使用者而言，macOS 26 又改動了不少核心行為。如果沒有重新學一次，很可能會用舊習慣在操作新系統，反而感覺卡卡的。這也是為什麼「Mac 必學技巧」在這個時間點特別重要。

這支影片內容，除了會清楚告訴你 macOS 26 Launchpad 消失之後該怎麼操作、App 要從哪裡打開，也會進一步帶你認識 macOS 26 一定要學會的實用新功能，避免升級之後只用到表面，白白浪費系統的進化，都非常值得花時間學起來。

影片內容：https://youtu.be/tDEqlE_vfdg

