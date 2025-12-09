新手買房知識—必懂的關鍵文件「建築執照」與「使用執照」

整理｜Eason 圖片來源｜Unsplash



買房是人生一大重要決定，尤其對第一次購屋的新手來說，更要特別小心房屋的合法性。在看屋、簽約之前，有兩份非常重要的文件，大家一定要搞懂，那就是「建築執照」和「使用執照」。這兩張證明就像房子的「出生證明」與「健康證明」，直接影響人們買到的房子是否安全、合規。以下就用淺顯易懂的方式來幫大家快速了解！

一、什麼是建築執照？

建築執照是建商在蓋房子之前，必須向地方政府（通常是縣市政府）申請的核准文件，它代表這棟建築的設計、用途、結構等等已經通過政府審核，可以開始動工蓋房子。

廣告 廣告

建築執照的重點，在於其合法性可以確保建物不是違章建築，並根據住宅、商業、工業的用途不同，在執照會清楚標明。針對建築的結構安全，政府會依據建築執照審核設計圖，避免危樓或違反法規的情形。值得注意的是，如果沒有建築執照就動工的房子，屬於違法建築，未來會有拆除或無法產權登記的風險。

二、 什麼是使用執照？

當房子蓋好之後，還不能馬上住進去，建商需要向政府申請「使用執照」，等到政府實地檢查沒問題後，才會核發這張證明。也就是說，使用執照是代表這棟房子已經蓋好、合格，可以使用的憑證。

使用執照的重點，在於它可以代表建築結構、消防、公共設施都符合規定，而如果沒有使用執照，代表建商不能合法交屋給買方，而使用執照同時也是產權登記的依據，之後辦理房屋登記或貸款都會需要它。除此之外，值得留意的地方是，當建商還沒取得使用執照就急著交屋，務必小心可能是「預售屋違規交屋」，風險非常高。

三、新手買房如何檢查？

在簽約或交屋前，記得向建商或代銷索取建築執照，確認該建築是否是核准合法的建案，以及用途是否為住宅；確認有無核發使用執照，以及使用範圍是否包含購買的單位。除此之外，政府網站也提供查詢功能，可至內政部不動產資訊平台或地方建設局網站查詢。

想要安心買好房，在房子開工前需要建築執照，證明這棟建案經核准可以開始興建；當房子完工之後，透過使用執照，表示房子驗收合格並可交屋使用。這兩張證明，都是人們在購屋過程中不能忽視的「關鍵文件」。看房再喜歡，也要記得確認「建築執照」和「使用執照」是否齊備，才能讓你買得放心、住得安心！

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk