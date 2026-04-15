新手飼主必看！ 想讓貓咪乖乖進食這「 5 個」地雷千萬別踩！

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火報記者 張舜傑/報導

許多飼主遇到貓咪不吃、挑食或吃幾口就離開，第一時間會懷疑食物不夠好，卻忽略日常餵食方式與環境早已影響食慾，進食習慣一旦被打亂，後續調整會變得更困難。

地雷一：餵食時間不固定，打亂生理節奏

進食時間忽早忽晚，會讓身體難以建立規律，食慾也容易變得不穩定，長期下來，貓咪對進食時機的敏感度降低，出現愛吃不吃的情況，固定每天的餵食時段，能幫助消化系統形成節奏，讓進食變得更順暢。

環境吵雜或零食過多，會讓貓咪分心並降低對主食的興趣。圖:istockphoto

地雷二：頻繁更換食物，養出挑嘴習慣

今天換品牌、明天換口味，容易讓貓咪開始比較氣味與口感，逐漸只接受偏好的食物，這種選擇性進食一旦形成，主食接受度會持續下降，確定主食後應維持穩定，若需要更換，應循序調整比例，讓適應過程平順。

地雷三：進食環境太吵雜，無法安心吃飯

進食時若周圍有人來回走動、聲音頻繁，容易讓注意力被打斷，對環境敏感的貓咪，甚至會直接放棄進食，選擇安靜、干擾少的位置，能提升專注度，也有助於建立穩定進食習慣。

地雷四：零食給太多，影響正餐需求

零食氣味強、適口性高，容易讓貓咪降低對主食的興趣，若沒有控制比例，會出現正餐不吃、只等零食的情況，將零食控制在固定時段，並降低頻率，能讓主食重新成為主要來源。

地雷五：長時間放食物，讓進食變得隨意

食物長時間放著，容易讓進食變成零散行為，失去固定節奏，貓咪可能隨意吃幾口就離開，也不會建立完整進食習慣，設定明確進食時間，未食用完的部分適時收起，能讓牠更清楚進食時機。

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固定時間、穩定主食與節奏，食慾就會慢慢恢復正常。圖:istockphoto

當餵食時間固定、食物內容穩定、環境單純，進食行為會逐漸回到正常節奏，避免常見地雷，能大幅降低挑食與拒食的機率，也讓日常照顧變得更輕鬆，對貓咪來說，穩定的進食習慣，就是維持健康的重要基礎。