新手飼主必看！狗狗「拉繩不聽話」的五大原因與改善方法

火報記者 張舜傑/報導

帶狗狗散步是每個飼主日常生活中最常見的互動之一，但是很多新手會遇到狗狗拉繩不聽話的問題，了解狗狗為什麼會拉繩以及如何改善，對每位飼主來說都很重要。

了解狗狗拉繩行為的原因

狗狗拉繩的背後通常有心理需求或環境因素，牠們可能對周遭的氣味、聲音或其他動物充滿好奇，想要加快步伐去探索，本能的驅動讓牠們在散步時不自覺地拉動牽繩，了解行為背後的原因，是改善問題的第一步。

過度興奮與精力過剩

很多狗狗在外出時容易因興奮而拉繩，特別是年輕或活力旺盛的犬種，當看到公園、其他狗狗或陌生人時，腎上腺素會瞬間升高，控制力下降，拉扯成為自然反應，如果飼主忽略這種情況，只是隨意拉回，容易造成雙方拉鋸戰，甚至讓狗狗產生緊張或恐懼情緒。

廣告 廣告

過度興奮、缺乏牽繩訓練，加上人車聲響與其他動物干擾，都容易讓狗狗忽略主人的指令而拉扯前進。圖:istockphoto

缺乏牽繩訓練與溝通技巧

許多新手飼主沒有系統地訓練狗狗走路時的牽繩技巧，狗狗不理解「慢慢走」或「靠近主人」的指令，因此容易隨心所欲拉著走，如果飼主在狗狗拉扯時缺乏一致性，忽而放任忽而嚴厲，狗狗會感到困惑，行為更難改正，建立穩定的溝通方式，是改善拉繩行為的關鍵。

環境干擾與外部刺激

狗狗拉繩不聽話往往與環境因素有關，街道上的行人、車輛聲響、其他狗狗或鳥類都可能成為刺激源，使狗狗忽略主人的指令而加速前進，尤其在都市環境中充滿各種吸引注意力的訊息，狗狗容易被瞬間吸引而拉扯牽繩，了解周遭環境的影響，有助於飼主採取循序漸進的訓練策略。

身體或健康因素的影響

拉繩行為有時也可能與狗狗的健康狀況有關，關節不適、呼吸道問題或疼痛都可能影響步態與耐力，使牠們在散步時表現出異常拉扯或急促行走，新手飼主在訓練前最好觀察狗狗健康狀態，必要時諮詢獸醫，避免因忽略健康問題加重行為困擾。

改善拉繩行為的方法

改善狗狗拉繩行為需要耐心與技巧，首先可透過獎勵正向行為，當狗狗走在主人旁邊不拉時，給予口頭表揚或零食獎勵，其次使用適合的牽繩或胸背帶，有助於控制力量，減少拉扯造成的不適，此外可逐步增加散步時間和環境刺激，讓狗狗慢慢適應指令，並配合穩定一致的訓練，都能有效改善拉繩問題。

透過正向獎勵、合適的牽繩裝備與穩定一致的訓練方式，並留意狗狗健康狀況，可逐步改善拉繩問題。圖:istockphoto

整體而言，狗狗拉繩並非故意「不聽話」，而是行為、情緒與環境多重因素交織的結果。只要飼主願意花時間觀察、理解狗狗的需求，並以一致且溫和的方式進行訓練，拉繩問題多半都能逐步改善。當散步不再是拉扯與緊張的過程，而是彼此放鬆、建立默契的時光，狗狗也能在日常互動中學會更穩定地與主人同行 !