新手駕駛迴轉距離沒抓好 撞擊停車格6機車

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〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市游姓男子昨天(8日)晚間7時許，駕駛小客車行經永和樂華夜市旁迴轉時，疑因距離沒有抓好，不慎撞擊停車格內6台機車，民眾被突如其來聲響嚇壞報警，警方到場時，所幸沒有造成人員受傷，事故原因仍有待調查。

永和警分局調查，21歲游男為新手駕駛，昨第2次開車上路，他外出行經永和區一段155號前，於路中迴轉時，因前方距離沒抓好，導致撞擊車格停放的6台機車。

警方指出，獲報到場後，游男經觀察並無酒態酒容，現場也沒有人員受困傷亡，已於事故現場蒐集相關跡證，並調閱監視影像還原事發經過，至於確切肇事原因仍有待釐清。警方呼籲，駕駛人迴車時應專心駕駛並隨時注意路況，遵守交通規則，以保障自己與其他用路人安全。

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