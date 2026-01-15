新手騎士福音！台北市加碼補助 最高領6500元

台北市政府加碼補助機車駕訓課程。（圖／東森新聞）





為提升機車騎乘安全並培養正確防衛駕駛觀念，臺北市政府交通局推出多元機車駕訓補助方案。交通局表示，即日起至115年12月15日止，民眾只要完成機車駕訓相關課程，最高可獲補助新臺幣6,500元，協助新手與既有騎士透過完整訓練，從考照到實際上路一次到位。

交通局說明，今年規劃三大機車駕訓補助方案，依不同族群需求設計。第一類為「場內訓練＋場外道路訓練」方案，學員完成場內訓練並擇一完成考照前或考照後的道路訓練，除可領取交通部公路局補助2,500元或3,800元外，市府再加碼補助2,700元，合計最高可達6,500元。參與計畫的駕訓班包括大台北、聯合、華豐及濱江等駕訓班。

第二類方案為僅參加場內駕訓課程者，市府同樣提供1,300元補助，適合首次接觸機車、希望先建立基本操作能力的民眾。第三類則開放已取得機車駕照者報名場外道路訓練，透過實際道路操作強化路感與用路觀念，完成課程可獲市府加碼補助1,200元，另也設有高齡機車駕訓班，鼓勵年長騎士持續精進騎乘安全。

此外，交通局也同步推動高齡駕駛的汽車道路安全駕訓。凡年滿65歲、持有普通小型車駕照者皆可報名，課程涵蓋場內操作、交通法規說明及實際道路駕駛訓練，完成者不僅免學費，部分駕訓班還額外提供1,000元補貼。交通局提醒，各項補助名額有限，有考照或再進修需求的民眾，可把握補助機會，逕向臺北市各駕訓班洽詢報名，相關資訊可到台北市政府交通局官網「車輛駕訓補助專區」查詢。

