新手「智駕」當代駕 高速公路「放雙手」停車遭追撞

中國一名新手駕駛在高速公路上放雙手體驗智駕系統，結果觸發智駕的安全機制自動減速，導致後方大貨車煞車不及直接撞上。（圖／翻攝自公共安全部交通管理局微博）





中國江西一名新手駕駛在高速公路上放雙手體驗智駕系統，結果因為不熟車況，觸發智駕的安全機制自動減速，車輛就在高速公路上突然停下，導致後方大貨車煞車不及直接撞上。

新手駕駛開著新車上路，心血來潮想要體驗智能駕駛。當事駕駛vs.副駕友人：「（我有點怕了啊），真的啊，反正手架在那裡，不要干擾他打方向盤就行。」

駕駛很明顯不熟悉車況有點緊張，旁邊副駕友人趕緊安撫但車速卻越開越慢。當事駕駛vs.副駕友人：「怎麼突然降速了，（什麼意思啊，控制車輛），你手離開方向盤了啊，加速加速，別停。」

智能駕駛不代表可以解放雙手啊，車輛在高速公路突然停下，立刻遭後方大貨車撞上。這起驚險意外就在中國江西樟吉高速路段，警方調查遭撞的裴姓駕駛，去年八月才取得駕照，還在一年內的實習階段，新手上路卻想體驗智能駕駛，因為解放雙手，導致系統觸發安全機制自動減速，害大貨車煞車不及直接追撞，車尾全毀，幸好沒有人員傷亡。

當事遭撞駕駛：「主要還是人去開，機器還是不怎麼可靠，還是要人去注意力去開。」

智能輔助駕駛畢竟只是輔助，生命的方向盤還是應該握在自己手上。

肇事駕駛vs.警方：「就開了輔助駕駛，應該睡了20多公里吧，（你睡了20多公里？！）。」

這名駕駛在湖南高速路段，開啟輔助駕駛就呼呼大睡，直到撞上護欄才驚醒，誇張行徑連警方都替他捏把冷汗。

重慶還有一名駕駛則是酒後開起智駕功能，開車上路結果在半路睡著，車輛就停在隧道中間，實在非常危險，警方到場攔查開單，智能駕駛不是萬能，別把智駕當代駕。

