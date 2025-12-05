新打卡熱點! 台灣創新板獨角獸"TIBIT"躍上台北101

財經中心／陳致帆 葉晏昇 台北報導



台北信義區再添全新打卡熱點！證交所 台灣創新板吉祥物「TIBIT」獨角獸大型戶外裝置正式亮相，坐落在台北101六樓天台，配合耶誕、跨年節慶，證交所也推出打卡抽獎活動，希望用更貼近生活的方式，讓創新板走進民眾視野。

民眾：「哇你看超可愛的欸。」



101六樓天台，突然出現一隻銀灰色、笑咪咪的"獨角獸"裝置藝術，萌到超吸睛，路人經過都忍不住停下腳步，拍照打卡。



按下快門，一張張拍個不停，不過到了晚上更迷人，燈光五顏六色交替變換，讓整隻獨角獸超夢幻！這是證交所台灣創新板的吉祥物，叫做"tibit"，成為台北信義打卡新亮點。

廣告 廣告

全新打卡熱點！台灣創新板獨角獸ＴＩＢＩＴ 台北１０１六樓天台亮相

全新打卡熱點！台灣創新板獨角獸ＴＩＢＩＴ 台北１０１六樓天台亮相。(圖／民視財經網)

民眾：「印象就是很像美國藝術家叫KAWS，就是因為他常常會用大型的裝置IP，然後去跟建築物做搭配，那我覺得人在潭北看到這種藝術裝置，而且又兼有廣告功能的設計，我覺得很酷。」





民眾：「它是在101旁邊，然後很有一個地標的感覺，然後它本身又很可愛很吸睛。」

全新打卡熱點！台灣創新板獨角獸ＴＩＢＩＴ 台北１０１六樓天台亮相

全新打卡熱點！台灣創新板獨角獸ＴＩＢＩＴ 台北１０１六樓天台亮相。(圖／民視財經網)

2層樓高的獨角獸，象徵創新力量，搭配耶誕氣圍，和跨年的浪漫12月，證交所打造期間限定的"TIBIT"吉祥物裝置藝術。特別選在擁有獨特天空視角的台北101六樓天台亮相，並同步推出打卡抽獎活動，希望以「仰望登高」的方式，點亮創新能量。





設計師陳普：「其實tibit的主要的一個最明顯的顏色，就是它頭上的那個紅色的鼻角的部分，那這個紅色其實，也呼應著TIB的一個主要的一個icon設計，就希望它是一個能量的匯聚的一個設計，主要是希望藉由這個設計可以突顯，我們tibit還有TIB的這樣的一個概念，跟希望大家再聚焦到我們創新版的一個議題上。」





證交所透過互動方式，希望讓更多人親近創新板，也讓tibit的創新能量，走進日常生活。





原文出處：全新打卡熱點！台灣創新板獨角獸ＴＩＢＩＴ 台北１０１六樓天台亮相

更多民視新聞報導

潤蓬企業榮獲日本OTC原廠肯定 亞洲自動化產業領航再創高峰

以全民口碑及專業高分獲青睞 醫美集團奪年度大賞金獎

2026台南好young卡司公布! 告五人.動力火車等團體將出演

